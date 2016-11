Das coolste Fliewatüüt der Galaxie setzte zum Landeanflug auf die Roten Teppiche an und wurde am Wochenende bei der Weltpremiere im Cinedom Köln und der Berlin-Premiere im Kino in der Kulturbrauerei begeistert empfangen. Während der Premierenvorstellungen verfolgten über 1500 Gäste die Abenteuer eines der außergewöhnlichsten Freundespaare mit Spannung. Arsseni Bultmann, Alexandra Maria Lara, Sam Riley, Friedrich Mücke, Ralph Caspers, Jördis Triebel, Melina Mardini sowie Regisseur Wolfgang Groos wurden nach Filmende mit tosendem Applaus gefeiert. Im Anschluss wurde für viele Premierengäste ein Traum wahr: Das Original-Fliewatüüt parkte vor den Premierenkinos! Große und kleine Fans konnten sich damit fotografieren und sich so einmal wie Robbi und Tobbi fühlen.



ROBBI, TOBBI UND DAS FLIEWATÜÜT – Regie: Wolfgang Groos nach dem gleichnamigen Buch von Boy Lornsen mit: Arsseni Bultmann, Alexandra Maria Lara, Sam Riley, Friedrich Mücke, Jördis Triebel, Bjarne Mädel, Ralph Caspers und natürlich Robbi



KINOSTART: 1. DEZEMBER 2016 IM VERLEIH VON STUDIOCANAL



Zum Inhalt:



Mit ROBBI, TOBBI UND DAS FLIEWATÜÜT bringt Erfolgsregisseur Wolfgang Groos („Rico, Oskar und das Herzgebreche“, „Die Vampirschwestern“) die erste Realverfilmung des gleichnamigen Kinderbuchklassikers von Boy Lornsen in die Kinos. Dafür wurde die Geschichte von Drehbuchautor Jan Berger („Der Medicus“) zeitgemäß adaptiert. Zum großartigen Cast zählen neben Stars wie Alexandra Maria Lara, Sam Riley, Jördis Triebel oder Bjarne Mädel auch die Newcomer Arsseni Bultmann und Melina Mardini sowie „Die Sendung mit der Maus“- und „Wissen macht Ah!“-Moderator Ralph Caspers in seiner ersten Kinorolle. Produziert wurde ROBBI, TOBBI UND DAS FLIEWATÜÜT von Wüste Film und Wüste Film West in Ko-Produktion mit Walking the Dog und STUDIOCANAL Film.



Die Dreharbeiten fanden in Köln, Bad Driburg und Friedrichstadt in Schleswig-Holstein, als Tobbis malerischer Heimatort „Tütermoor“, statt. ROBBI, TOBBI UND DAS FLIEWATÜÜT wird unterstützt von der Film- und Medienstiftung NRW, der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, der Filmförderungsanstalt, dem Medienboard Berlin-Brandenburg, dem Deutschen Filmförderfonds, dem MEDIA Programm der Europäischen Union und Screen Flanders. Den Weltvertrieb übernimmt ARRI Media World Sales.

