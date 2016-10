Mit MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN kommt am 26. Januar 2017 eine außergewöhnliche Komödie über wahre Freundschaft und Mut in die Kinos, die auf der schier unglaublichen, aber wahren Lebensgeschichte von Saliya Kahawatte basiert. Obwohl er innerhalb von wenigen Monaten wegen einer Netzhautablösung nahezu erblindet, denkt Saliya nicht daran aufzugeben, sondern setzt alles auf eine Karte: Es gelingt ihm tatsächlich, seine Erkrankung geheim zu halten und mithilfe seiner Familie und enger Freunde seinen Traum von einer Ausbildung in der Spitzenhotellerie zu verwirklichen. MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN ist ein Plädoyer dafür, an den eigenen Träumen festzuhalten – emotional packend, warmherzig und witzig zugleich.



MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN – Regie: Marc Rothemund, mit: Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe, Alexander Held, Johann von Bülow, Nilam Farooq u.v.a.



KINOSTART: 26. Januar 2017 IM VERLEIH VON STUDIOCANAL



Zum Film:



Prüfungen bestanden, Abi in der Tasche, und endlich den Traumjob finden. Klingt logisch, doch ganz so leicht läuft’s für den jungen Saliya (Kostja Ullmann) dann doch nicht. Saliya verschweigt nämlich, dass er fast blind ist. Überraschenderweise funktioniert der Bluff aber tatsächlich und er bekommt die Stelle in einem Luxus-Hotel in München. Niemand ahnt etwas von seinem Handicap, nur sein Freund Max (Jacob Matschenz) erkennt bald, was es mit Saliya auf sich hat und hilft ihm, jede noch so schwierige Lage zu bewältigen. Wenn die anderen Kollegen Feierabend machen, übt Saliya bis in die Nacht die für seine Kollegen einfachsten Handgriffe, bis er sie „blind“ beherrscht. Doch als er sich in Laura (Anna Maria Mühe) verliebt und durch sie in eine unvorhergesehene Situation gebracht wird, scheint alles, was er sich vorgenommen hat, zusehends aus den Fugen zu geraten.



Basierend auf wahren Erlebnissen schrieben die Autoren Oliver Ziegenbalg („Friendship!“,„Frau Müller muss weg!“) und Ruth Toma („Emmas Glück“) das Drehbuch für die warmherzige Komödie MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN, in der die beeindruckende Geschichte von Saliya Kahawatte erzählt wird, der als Jugendlicher sein Augenlicht verlor, aber sich seine Träume und den Blick für das Wesentliche bewahrt hat. Der Oscar-Nominierte Marc Rothemund („Sophie Scholl“, „Mann tut was Mann kann“) übernahm die Regie für MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN. Für die Hauptrolle des Saliya konnte Kostja Ullmann („3 Türken und ein Baby“, „Quellen des Lebens“) gewonnen werden, der hier die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Marc Rothemund bei „Groupies bleiben nicht zum Frühstück“ fortsetzt. In den weiteren Rollen wird die Besetzung durch ein beeindruckendes Schauspielerensemble komplettiert: Jacob Matschenz („Heil“, „Jack“) als Saliyas Freund Max, Anna Maria Mühe („Seitenwechsel“, „Die Unsichtbare“) als Saliyas Freundin Laura, sowie Alexander Held („Sophie Scholl“, „Schindlers Liste“), Johann von Bülow („Im Labyrinth des Schweigens“, „Elser – Er hätte die Welt verändert“) und Kida Khodr Ramadan („4 Blocks“, „3 Türken und ein Baby“).



MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN ist eine Produktion von ZIEGLER CINEMA (Produzentinnen: Tanja Ziegler und Yoko Higuchi-Zitzmann, ausführende Produzentin: Anja Föringer) in Ko-Produktion mit SevenPictures Film (Dr. Stefan Gärtner) und Studiocanal Film (Isabel Hund), gefördert durch den Deutschen Filmförderfonds, den FilmFernsehFonds Bayern, das Medienboard Berlin-Brandenburg und die Filmförderungsanstalt.

