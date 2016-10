Erstes Foto von Karoline Herfurth als DIE KLEINE HEXE!

Seit dem 26. September steht Karoline Herfurth ("SMS für Dich", "Fack Ju Göhte") als DIE KLEINE HEXE vor der Kamera und erweckt damit eine der populärsten Figuren von Otfried Preußler zu neuem Leben. Unter der Regie von Michael Schaerer spielt sie eine aufmüpfige junge Hexe, die auf der Suche nach Gut und Böse die ganze Hexenwelt auf den Kopf stellt. Als ihre Gegenspielerin - die Wetterhexe Rumpumpel - wird Suzanne von Borsody zu sehen sein. Die erste Realverfilmung des gleichnamigen Kinderbuchklassikers wird noch bis Ende November an verwunschenen Motiven und phantasievollen Sets in Thüringen, Niedersachsen, Bayern, Sachsen-Anhalt und der Schweiz gedreht.



Auf dem STUDIOCANAL Presseserver steht unter presse.studiocanal.de seit heute ein erstes Foto von den Dreharbeiten zum Download bereit.



Produziert wird DIE KLEINE HEXE von Uli Putz und Jakob Claussen (Claussen+Putz Filmproduktion), die mit "Krabat" und "Das kleine Gespenst" bereits sehr erfolgreich Romanvorlagen von Otfried Preußler verfilmt haben und zuletzt mit ihrer preisgekrönten Verfilmung von "Heidi" (Deutscher Filmpreis und Bayerischer Filmpreis 2016) über 1,2 Millionen Zuschauer in Deutschland begeistern konnten. Als Ko-Produzenten sind erneut Lukas Hobi und Reto Schaerli von Zodiac Pictures ("Heidi") und STUDIOCANAL Film ("Tschick", "Heidi") eingestiegen, STUDIOCANAL übernimmt zudem den Weltvertrieb von DIE KLEINE HEXE, der deutsche Kinostart ist für den 25. Januar 2018 geplant.



DIE KLEINE HEXE wird unterstützt vom FilmFernsehFonds Bayern, der Mitteldeutschen Medienförderung, der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, der Filmförderung Baden-Württemberg, der Filmförderungsanstalt, dem Deutschen Filmförderfonds, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und der MEDIA Development Förderung sowie aus der Schweiz vom Bundesamt für Kultur, Zürcher Filmstiftung, Schweizer Radio und Fernsehen und dem Teleclub.



DIE KLEINE HEXE - Regie: Michael Schaerer, mit: Karoline Herfurth, Suzanne von Borsody u.v.a.

KINOSTART: 25. JANUAR 2018 IM VERLEIH VON STUDIOCANAL



Zum Inhalt:



Die kleine Hexe (Karoline Herfurth) hat ein großes Problem: Sie ist erst 127 Jahre alt und damit viel zu jung, um mit den anderen Hexen in der Walpurgisnacht zu tanzen. Deshalb schleicht sie sich heimlich auf das wichtigste aller Hexenfeste - und fliegt auf! Zur Strafe muss sie innerhalb eines Jahres alle Zaubersprüche aus dem großen magischen Buch auswendig lernen und allen zeigen, dass sie eine gute Hexe ist. Doch Fleiß und Ehrgeiz sind nicht wirklich ihre Stärken und obendrein versucht die böse Hexe Rumpumpel (Suzanne von Borsody) mit allen Mitteln zu verhindern, dass sie es schafft. Zusammen mit ihrem sprechenden Raben Abraxas macht sich die kleine Hexe deshalb auf, um die wahre Bedeutung einer guten Hexe herauszufinden. Und stellt damit die gesamte Hexenwelt auf die Probe...



Otfried Preußlers gleichnamiger Bestseller feiert im nächsten Jahr 60-jähriges Jubiläum und wurde bereits in 47 Sprachen übersetzt. Seit dem Erscheinen 1957 begeistert "Die kleine Hexe" bis heute Generationen von Kindern. Sie ist neben dem Räuber Hotzenplotz Otfried Preußlers bekannteste Kinderbuchfigur. Das Buch erscheint im Thienemann Verlag Stuttgart.



Weitere Informationen zum Film finden Sie auf Facebook unter facebook.com/StudiocanalKids.

