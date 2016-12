ma 2016 IP Audio IV

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) veröffentlichte heute die Leistungswerte zur Webradio-Nutzung des dritten Quartals des Jahres 2016 über alle Empfangswege.



Erstmalig wird in der ma 2016 IP Audio der neue Leistungswert „Hörstunde" ausgewiesen. Die Anzahl der Hörstunden gibt an, wie viele Stunden ein Angebot im Durchschnitt pro Monat gehört wurde.



Das STUDIO GONG Webcast-Portfolio bleibt in den Stream-Sessions im Monat stabil und liegt bei fast 7 Millionen Hörvorgängen im Monat. Im neuen Leistungswert – der Hörstunde – konnte sich der STUDIO GONG Webcast im dritten Quartal 2016 verbessern und liegt bei knapp 8,9 Millionen durchschnittlichen Hörstunden im Monat.



Als Gewinner dieser Ausweisung geht das STUDIO GONG Niedersachsen Webcast Angebot hervor, dass eine Steigerungs-rate von 47% in den abgerufenen Stream-Sessions verzeichnen kann.



Andreas Lang, Marketingleiter der STUDIO GONG, freut sich: „Die ma IP Audio-Studie der agma entwickelt sich stetig weiter und bietet mit dem neuen Leistungswert „Hörstunde" eine weitere interessante Information über die getätigten Hörvorgänge der online angebotenen Webstreams."



