Wie gelingt der Einstieg? Kostenlose Webinare informieren

Welche Anforderungen stellen moderne Berufe wie Online-Marketing-Manager oder CSR-Berater? Wie hat sich der Arbeitsmarkt für Eventmanager verändert? Welche Wege muss man einschlagen, um sich in diesen modernen Berufsfeldern weiterzubilden? Diese Fragestellungen lassen sich nicht so einfach beantworten. Deshalb veranstaltet das Beratungsteam des Studieninstituts für Kommunikation regelmäßig Webinare, bei denen Bildungsinteressierte gezielt Fragen stellen können.



Beantwortet werden die Fragen von den Dozenten des Studieninstituts. Sie kommen allesamt aus der Wirtschaft, arbeiten auf Agentur- oder Unternehmensseite in leitenden Positionen und bieten ihr Wissen aus jahrelanger Berufserfahrung an. Der direkte Kontakt und die Beratung von Interessierten und potentiellen Teilnehmern ist dem Studieninstitut sehr wichtig. In folgender Übersicht sehen Sie, welche Webinare für den Zeitraum Oktober/November geplant sind:





• Webinar „Onlinemarketing“ mit Raoul Haslauer zum Thema: Social Media - Relevanz und Stellung in der Unternehmenskommunikation heute am 07.10.2016 (Freitag, 16-17.00 Uhr). Raoul Haslauer ist Head of Social Media & Digital bei den Wunderknaben in Wien.



• Webinar „CSR-Berater – immer wichtiger für verantwortungsvolle Unternehmen“ mit Tanja Knecht am 27.10.2016 (Donnerstag, 16-17.00 Uhr). Hier wird auch der Beruf „CSR-Berater“ und der dazugehörige Kompaktkurs des Studieninstituts ab Dezember vorgestellt. Tanja Knecht ist CSR-Managerin und Inhaberin der CSR-Agentur 4Good.



• Webinar „Eventmanagement heute“ mit Marco Dröge zum Thema: Erst Ausbildung oder Studium? Der Einstieg in die Eventbranche am 03.11.2016 (Donnerstag, 16-17.00 Uhr). Marco Dröge ist Client Director und Mitglied der Geschäftsleitung face to face.



Bei allen Webinaren steht Katja Poley (Beraterin des Studieninstituts) für Fragen im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung.



Anmeldungen unter www.studieninstitut.de/webinar Veranstalter: Studieninstitut für Kommunikation GmbH



Auskünfte zu unseren Aus- und Weiterbildungen wie auch zu aktuellen Webinaren und Kursstarts erhalten Sie gerne bei unserer Beratung unter Fon: 0800/77 92 37-0 (kostenfrei im dt. Festnetz); Ihre Mail senden Sie bitte gerne an: beratung@studieninstitut.de Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. . Mehr Informationen: www.studieninstitut.de

Über Studieninstitut für Kommunikation

Die Studieninstitut für Kommunikation GmbH, gegründet 1998 in Düsseldorf, ist spezialisiert auf praxisorientierte Ausbildungen und Weiterbildungen mit den Schwerpunkten Kommunikation, Online-Marketing, PR, Werbung, Eventmanagement, Management und Wirtschaft. Neben dem Hauptsitz in Düsseldorf gibt es Standorte in München, Hamburg und Berlin. In Kooperation mit renommierten Hochschulen werden berufsbegleitende Studiengänge zu Fachthemen gestaltet. Für Unternehmen bietet das Studieninstitut hochwertige Inhouse-Trainings und -Coachings an. Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft vermitteln direkt anwendbares Wissen. Das Bildungsangebot ist modular aufgebaut und wird fortlaufend auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes überprüft. Das Unternehmen ist zur Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001:2008 und AZAV zertifiziert. Ausgewählte Fortbildungen sind IHK geprüft sowie als Fernunterricht staatlich zugelassen (ZfU). Der Bildungsanbieter engagiert sich nachhaltig und ist als "Sustainable Company" durch den FAMAB Kommunikationsverband e.V. zertifiziert. Das Studieninstitut arbeitet aktiv in Fachverbänden und unterstützt zahlreiche Branchenveranstaltungen. Gemeinsam mit Partnern lobt das Unternehmen den Wettbewerb zum besten Nachwuchs-Moderator aus und ist seit 2006 Initiator des INA Internationaler Nachwuchs Event Award.



