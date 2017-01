Themenwoche "Event und Digitalisierung" zur BOE 2017

Nur noch wenige Tage sind es bis zur Leitmesse der Eventbranche BEST OF EVENTS INTERNATIONAL 2017. Das Studieninstitut bietet dazu eine Themenwoche an – mit messebegleitenden kostenfreien Webinaren und insgesamt sechs Diskussionsrunden an beiden Messetagen für Führungskräfte und Berufseinsteiger im Zuge des Fachforums CAREER HUB. Im Fokus: der Themenschwerpunkt „Die Digitalisierung und ihre Folgen für die Eventbranche“.



Die Inhalte der THEMENWOCHE:



Webinar „Interaktive Event-Tools“ am Montag, 16.01.2017



„Hybrid Events-Event 2.0: Sind herausragende und nachhaltige Events nur noch digital erfolgreich?“ Mit dem Thema interaktive Eventtools beschäftigt sich Event-Experte Mario Klein in diesem Webinar. Mit den Teilnehmern diskutiert der Fachwirt für Messe-, Tagungs- und Kongresswirtschaft (IHK) digitale und analoge Möglichkeiten der Eventgestaltung.



Webinar „Studium Event- und Messemanagement“ am Dienstag, 17.01.2017



Prof. Dr. Cornelia Zanger von der Universität Chemnitz, Initiatorin der Wissenschaftlichen Konferenz Eventforschung, ist hier im Expertentalk mit Katja Poley, Beratung, Studieninstitut. Im Webinar werden die Möglichkeiten und Chancen einer berufsbegleitenden akademischen Eventausbildung diskutiert, Fragen beantwortet und Perspektiven aufgezeigt.



Start der BOE 2017 am Mittwoch, 18.01.2017



… und erster Tag des Fachforums CAREER HUB. Das Programm des Forums richtet sich an Entscheider aus Verbänden, Unternehmen und Agenturen sowie an den Nachwuchs. Führende Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft diskutieren in den Talk-Runden des CAREER HUB, wie und mit welchen Auswirkungen digitale Trends und Entwicklungen die Branche und auch den Bildungssektor, die Bildungsinhalte und damit die Zukunft der Unternehmen beeinflussen und verändern.



Zweiter Messetag am Donnerstag, 19.01.2017



… mit dem Fokus auf die Nachwuchskräfte auf dem CAREER HUB: Berufseinsteiger erfahren, welche Aussichten es in der Eventindustrie gibt, welche Qualifikationen gefordert sind und was einen gelungenen Einstieg kennzeichnet. In den Talk-Runden geben Eventprofis wie auch junge Eventmanager und Personalberater Tipps zu Entwicklungen, Karrieren und Anforderungen.



Webinar „Erfahrungsbericht einer Bachelor-Studentin“ am Freitag, 20.01.2017



Lena Haushofer, viertes Fachsemester im berufsbegleitenden Bachelorstudium (B.Sc.) Event- und Messemanagement an der TU Chemnitz, berichtet von ihren Erfahrungen. Haushofer ist gelernte Veranstaltungskauffrau (IHK) und arbeitet als Projektreferentin bei der Messe München GmbH im Geschäftsbereich „Neue Technologien“ (Messen electronica & productronica).



Alle Informationen zur Messe BOE, über das Fachforum CAREER HUB in Halle 7, zu kostenlosen Webinaren und zur Preisverleihung der INA Internationaler Nachwuchs Event Award gibt es gebündelt www.studieninstitut.de/boe



Besuchen Sie uns am 18./19. Januar 2017 in den Dortmunder Westfalenhallen. Sie finden uns in der Halle 7, Stand 7.B42.

Studieninstitut für Kommunikation

Die Studieninstitut für Kommunikation GmbH, gegründet 1998 in Düsseldorf, ist spezialisiert auf praxisorientierte Ausbildungen und Weiterbildungen mit den Schwerpunkten Kommunikation, Online-Marketing, PR, Werbung, Eventmanagement, Management und Wirtschaft. In Kooperation mit renommierten Hochschulen werden berufsbegleitende Studiengänge zu Fachthemen gestaltet. Für Unternehmen bietet das Studieninstitut hochwertige Inhouse-Trainings und -Coachings an. Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft vermitteln direkt anwendbares Wissen. Das Bildungsangebot ist modular aufgebaut und wird fortlaufend auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes überprüft. Das Unternehmen ist zur Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001:2008 und AZAV zertifiziert. Ausgewählte Fortbildungen sind IHK geprüft sowie als Fernunterricht staatlich zugelassen (ZfU). Der Bildungsanbieter engagiert sich nachhaltig und ist als "Sustainable Company" durch den FAMAB Kommunikationsverband e.V. zertifiziert. Das Studieninstitut arbeitet aktiv in Fachverbänden und unterstützt zahlreiche Branchenveranstaltungen. Gemeinsam mit Partnern lobt das Unternehmen den Wettbewerb zum besten Nachwuchs-Moderator aus und ist seit 2006 Initiator des INA Internationaler Nachwuchs Event Award. Neben dem Hauptsitz in Düsseldorf gibt es Standorte in München, Hamburg und Berlin.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren