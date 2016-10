Kein Social Media ohne Online-Experten: Weiterbildung neben dem Job

Experte sieht Karrierechance durch Online-Fachwissen - Berufsbegleitender Lehrgang Online-Marketingmanager/in (IHK) ab 1.11.2016 beim Studieninstitut.



Das Berufsbild des Online Marketing Managers hat sich weltweit etabliert. Speziell Social Media hat dazu geführt, dass Unternehmen heute ohne eine/n Online-Spezialisten/in kaum noch auskommen. Denn ein Online Marketing Manager kümmert sich um Kampagnen, die untrennbar mit dem Internet verbunden sind.



„Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig das Wissen rund um das Thema Online-Marketing im deutschsprachigen Raum ausgeprägt ist,“ so Michael Badichler, Geschäftsführer der Agentur rotorminds und Dozent des Studieninstituts für Kommunikation. „Dazu kommt, dass an Universitäten, Hochschulen etc. das Thema Onlinemarketing nicht ausreichend genug oder gar nicht vermittelt wird, so dass Berufseinsteiger sich dieses Wissen nebenberuflich aneignen müssen.“



In einem WEBINAR wird Michael Badichler Interessenten mehr über das Arbeitsfeld Online-Marketing berichten und Fragen beantworten: Mehr Infos unter www.studieninstitut.de/webinar



Um diese Lücke am Weiterbildungsmarkt zu schließen, bietet das Studieninstitut für Kommunikation ab November 2016 den berufsbegleitenden Lehrgang zum Online-Marketing-Manager mit IHK-Abschluss mit hohem Praxisanteil an. Dieser anerkannte Abschluss ermöglicht berufliche Mobilität– auch international.





Der berufsbegleitende Lehrgang richtet sich an Freiberufler und Fachkräfte mit ersten Kenntnissen im Marketing und Online-Marketing. Vermittelt werden das gesamte Spektrum des Online-Marketings und die gezielte Positionierung im Marketing-Mix. Zahlreiche Praxisbeispiele runden die Weiterbildung ab.



INHALTE sind u.a.: Marketing und Online-Marketing (inkl. Strategie und Konzeption), branchenspezifisches Recht, technische Aspekte und Projektmanagement, Usability, Webdesign, Website-Analytics (inkl. Kennzahlen, Conversions- und Tracking-Tools, Google Analytics), Online-Kommunikation (inkl. Social Media), Online-Werbung (inkl. Planung, Targeting), Suchmaschinenmarketing (inkl. Werbung und Optimierung), E- Commerce, Mobile-Marketing, Multi-Channel- und Cross-Channel-Marketing.



START: ab 1. November 2016

DAUER: 12 Monate, berufsbegleitender Lehrgang mit acht Wochenend-Seminaren, fünf Lehrheften und acht Webinaren

ABSCHLUSS/Prüfung: Online-Marketing-Manager/in (IHK)

VORTEIL: IHK-Abschluss, berufsbegleitend, Google Analytics und Google AdWords sind integriert



Weitere Informationen unter www.studieninstitut.de/online-marketing-manager

Über Studieninstitut für Kommunikation

Die Studieninstitut für Kommunikation GmbH, gegründet 1998 in Düsseldorf, ist spezialisiert auf praxisorientierte Ausbildungen und Weiterbildungen mit den Schwerpunkten Kommunikation, Online-Marketing, PR, Werbung, Eventmanagement, Management und Wirtschaft. Neben dem Hauptsitz in Düsseldorf gibt es Standorte in München, Hamburg und Berlin. In Kooperation mit renommierten Hochschulen werden berufsbegleitende Studiengänge zu Fachthemen gestaltet. Für Unternehmen bietet das Studieninstitut hochwertige Inhouse-Trainings und -Coachings an. Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft vermitteln direkt anwendbares Wissen. Das Bildungsangebot ist modular aufgebaut und wird fortlaufend auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes überprüft. Das Unternehmen ist zur Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001:2008 und AZAV zertifiziert. Ausgewählte Fortbildungen sind IHK geprüft sowie als Fernunterricht staatlich zugelassen (ZfU). Der Bildungsanbieter engagiert sich nachhaltig und ist als "Sustainable Company" durch den FAMAB Kommunikationsverband e.V. zertifiziert. Das Studieninstitut arbeitet aktiv in Fachverbänden und unterstützt zahlreiche Branchenveranstaltungen. Gemeinsam mit Partnern lobt das Unternehmen den Wettbewerb zum besten Nachwuchs-Moderator aus und ist seit 2006 Initiator des INA Internationaler Nachwuchs Event Award.



