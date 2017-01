Ein Zuhause im Urlaub

Im Dezember 2015 eröffneten Barbara und Bernd Schlachter-Ebert, Gastgeber des Berghotel Schlossanger Alp, mit Berg und Tal ihr neuestes Projekt in Pfronten im Allgäu. Aus ihrer Vision eines „Zuhause im Urlaub“ entstanden acht exklusive Lofts mit unverbautem Ausblick auf den Ort, die umliegenden Gipfel und Täler. Sie verbinden gekonnt die Exklusivität eines privaten Hideaways mit dem herzlichen Service des Vier-Sterne-Superior-Hotels Schlossanger Alp. Auf Wohnflächen von 70 bis 148 Quadratmetern finden sich heimelige Alternativen zum klassischen Hotelaufenthalt. Geschmackvolles Design, voll ausgestattete Küchen sowie frisch angelieferte Frühstückskörbe und Menüpakete sorgen für ein unbeschwertes Urlaubsglück. Dazu stehen die Einrichtungen der Schlossanger Alp, die in wenigen Autominuten per Chauffeur-Service erreichbar ist, kostenfrei zur Verfügung. Die Übernachtungspreise beginnen bei 125 Euro pro Person im Loft inklusive Frühstückskorb. Reservierungen werden unter +49 (0)8363 / 914 55-660 und info@berg-tal.com entgegengenommen. Weitere Informationen finden sich online unter www.berg-tal.com.



Berg und Tal: Ruhe, Entspannung und Privatsphäre

Große Panoramafenster und eine hochwertige Ausstattung gestalten im Berg und Tal einen einzigartigen Lebensraum zum Abschalten und Runterkommen. Das Architekturbüro Stein + Buchholz setzte beim Umbau des ehemaligen Hotel Keller am Ortsrand von Pfronten auf Allgäuer Bauart gepaart mit modernem Stil und natürlichen Materialien der Region. Blickfang der Architektur ist das „Schlafnest“, ein kubusförmiger Anbau ganz aus Holz, dessen Außenfassade einem Vogelnest nachempfunden wurde. Das Interior, ein gemütlicher Mix aus schlichten Designer-Möbeln, natürlichen Stoffen wie Leinen und Filz sowie urigen Allgäuer Accessoires, stammte von der Gastgeberin selbst. Die Lofts sind individuell eingerichtet, nur die Farben Moosgrün und Steingrau werden immer wieder aufgegriffen. Jede Einheit besticht durch ein besonderes Highlight wie eine freistehende Holz-Badewanne mit Ausblick, eine eigene Infrarotkabine oder Sauna. Die Küchen wurden mit Profi-Kochutensilien und feinstem Geschirr voll ausgestattet. Am Morgen empfängt ein frischer Frühstückskorb die Gäste zum entspannten Start in den Tag. Wer abends selbst kocht, kann sich von der mehrfach ausgezeichneten Spitzenköchin Barbara Schlachter-Ebert Menüpakete mit allen Zutaten sowie einer liebevoll gestalteten Kochanleitung liefern lassen. Ob der Frühstückskorb, eine kleine tägliche Aufmerksamkeit von Familie Schlachter-Ebert oder die Menübestellung, um eine möglichst große Privatsphäre zu gewährleisten verfügt jede Wohnung über einen Metallkasten der von beiden Seiten zugänglich ist und der Kommunikation zwischen den Gastgebern und dem Loftgast dient.



Schlossanger Alp: Paradies für Feinschmecker Familie

Schlachter-Ebert steht mit zwei weiteren Betrieben am Pfrontner Hausberg Falkenstein für herzliche Gastfreundschaft im Allgäu. Die Schlossanger Alp auf 1.130 Höhenmetern ist mit der vorzüglichen Küche der Gastgeberin Barbara Schlachter-Ebert ein Paradies für Feinschmecker. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel empfängt mit einer heimeligen Atmosphäre geprägt durch Holz, warme Stoffe und viele Allgäuer Accessoires. 22 Doppelzimmer und 14 Suiten im edlen alpenländischen Stil sind der perfekte Ort zum Wohlfühlen. Der gemütliche Wellnessbereich lockt mit beheiztem Außenpool, einer neuen Panoramasauna, verschiedenen Dampf- und Schwitzstuben sowie behaglichen Ruhebereichen. www.schlossanger.de



Burghotel Falkenstein: Über den Dingen logieren

Das ebenfalls zur Familie gehörende Burghotel Falkenstein unter Führung von Bruder Anton Schlachter und seiner Frau Herta lockt auf 1.250 Metern mit individuell eingerichteten Themenzimmern vor allem Romantiker und Paare auf den Berggipfel. Wirtschaftlich betrachtet gehören beide Hotels am Falkenstein einem Unternehmen an, werden allerdings ganz individuell geführt. Das Hotel wirkt mit seinen liebevoll inszenierten 16 Zimmern und Suiten wie ein märchenhafter Rückzugsort. Im Wellnessbereich Burgtempel wird der Ruhesuchende mit einem knisternden Kaminfeuer und einem atemberaubenden Panoramafenster über die gesamte Raumbreite empfangen. Verschiedene Saunen und ein ausgesuchtes Spa-Menü sorgen für ein entspanntes Wohlbefinden. Für das leibliche Wohl ist Anton Schlachter zuständig und begeistert mit einer Mischung aus ursprünglicher Allgäuer Küche und schmackhaften heimischen Produkten. www.burghotel-falkenstein.de



