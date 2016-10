Spatenstich am ehemaligen Stellwerk

Wo einst der Schienenverkehr auf Zollverein geregelt wurde, koordiniert die Humanitas Pflegedienste GmbH künftig die Pflege von beinahe 1.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen: Das ehemalige Stellwerk auf dem Gelände der Kokerei Zollverein wird zur modernen Zentrale des Pflegedienstes umgebaut. Dafür saniert die Humanitas Pflegedienste GmbH das Gebäude und erweitert es um einen angrenzenden Neubau.



Beim Spatenstich für die Baumaßnahmen am Mittwoch, 26. Oktober 2016, sagte Hermann Marth, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein: „Mit der Humanitas Pflegedienste GmbH erweitert sich das Branchenspektrum auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein um die Gesundheitspflege. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in der kontinuierlichen Entwicklung Zollvereins zu einem Kultur- und Wirtschaftsstandort der Zukunft“. Das ehemalige Stellwerk liegt wie ein Bindeglied am Rand der Ringpromenade zwischen Kokerei Zollverein, wo derzeit der neue Verwaltungssitz von RAG-Stiftung und RAG Aktiengesellschaft entsteht, und Schacht 1/2/8, dem Standort des Neubaus für die Folkwang Universität der Künste.



Neben der Hauptverwaltung der Humanitas Pflegedienste GmbH wird auch die ambulante Pflege für den Standort Essen im ehemaligen Stellwerk untergebracht. Insgesamt sollen ab Anfang 2018 sechzig Mitarbeiter der Humanitas Pflegedienste GmbH auf Zollverein tätig sein. Das bestehende Gebäude wird um einen angrenzenden Neubau erweitert, sodass sich die Nutzfläche auf rund 600 Quadratmeter verdoppelt. Der Bocholter Architekt Werner Tepasse realisiert die Baumaßnahmen in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz.



In Sanierung und Ausbau des Stellwerks investiert der Humanitas-Gesellschafter Thomas Pilgrim rund 1,5 Millionen Euro. Für ihn sind dieses private Engagement und der Umzug auf das Welterbe „ein echtes Standortbekenntnis“. Denn mit Zollverein ist Thomas Pilgrim bereits seit seiner Kindheit eng verbunden. Geboren und aufgewachsen in der unmittelbaren Nachbarschaft der Zeche Zollverein, gehörten in der Unfallambulanz des nahegelegenen St. Vincenz-Krankenhauses verletzte Zollverein-Bergleute zu seinen Patienten. 1993 gründete der examinierte Krankenpfleger den Ambulanten Kranken- und Altenpflegedienst Humanitas. Heute gehört Humanitas zu den größten, privaten Pflegediensten in Nordrhein-Westfalen.



Weitere Informationen: www.zollverein.de/standortentwicklung, info@zollverein.de, Fon 0201 2 4 6 8 10

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren