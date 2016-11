Die Zeche Zollverein im Spiegel der Fotografie: Die Sonderausstellung "Der Blick der Sachlichkeit" im Portal der Industriekultur präsentiert vom 29. Oktober 2016 bis zum 29. Januar 2017 Zollverein-Fotografien aus drei unterschiedlichen Zeitabschnitten. Am Samstag, 26. November 2016, 14 Uhr, erhalten Besucher exklusive Einblicke in die Ausstellung, wenn Fotograf Dieter Blase persönlich durch den Ausstellungsraum führt und seine fotografische Arbeit erläutert. Tickets kosten 2 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.



30 Jahre nach der Schließung der Zeche Zollverein stellt die Ausstellung "Der Blick der Sachlichkeit" ausgewählte Schwarz-Weiß-Fotografien von Albert Renger-Patzsch und Anton Meinholz aus der Anfangszeit der Schachtanlage XII um 1930 zwei Fotografie-Serien von Dieter Blase gegenüber. Die erste Serie ist während der Stilllegungsphase der Zeche im Winter 1986 entstanden, die zweite aus dem Jahr 2016 thematisiert den Strukturwandel auf Zollverein.



Die Fotografien von Renger-Patzsch, Meinholz und Blase eint ihre sachliche Bildsprache. Sie ähneln sich in ihrem nüchternen Ausdruck und der Fokussierung auf die Formen und Strukturen der Industriebauten. Dennoch zeugen sie von einem jeweils unterschiedlichen Blick auf die Zeche Zollverein. Insgesamt vermitteln die ausgewählten Bilder einen Eindruck davon, wie die Fotografie der Zechenarchitektur die Rezeption der Industrielandschaft des Ruhrgebiets in den vergangenen 90 Jahren bildästhetisch geformt hat.



Veranstaltung: Offene Künstlerführung durch die Ausstellung "Der Blick der Sachlichkeit. Zeche Zollverein im Spiegel der Fotografie"

Termin: Sa, 26.11.2016, 14 Uhr

Teilnahme: nur Ausstellungseintritt 2 €, Kinder unter 18 Jahren frei

Anmeldung: per Email an bernward.schilke@zollverein.de

Veranstalter: Stiftung Zollverein

Ort: UNESCO-Welterbe Zollverein, Areal A [Schacht XII], Kohlenwäsche [A14], Portal der Industriekultur, Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen

Informationen: www.zollverein.de, info@zollverein.de, Fon 0201 2 4 6 8 10

