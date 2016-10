Freizeittipp: Kleine ZOLLVEREIN® Rundfahrt

Bitte einsteigen: Bei der circa einstündigen „Kleinen ZOLLVEREIN® Rundfahrt“ können Besucher an Wochenenden und Feiertagen jeweils um 13.00 Uhr bequem per Elektrobus das Welterbe Zollverein entdecken. Am letzten Oktober-Wochenende starten die „Kleinen Rundfahrten“ zum letzten Mal in diesem Jahr. Für die Fahrten am Freitag, 28. Oktober 2016, am Samstag, 29. Oktober 2016, und am Sonntag, 30. Oktober 2016, sind noch Plätze frei.



Während der Tour über die Ringpromenade vermittelt ein Gästeführer des Denkmalpfads ZOLLVEREIN® interessante Informationen zur Geschichte sowie Architektur der stillgelegten Zeche und Kokerei. So lernen die Teilnehmer alle wichtigen Gebäude von Schacht XII, Schacht 1/2/8 und der Kokerei im Vorbeifahren kennen. Die Rundfahrten beginnen an der Haltestelle „AM FORUM“ auf Schacht XII. Tickets kosten 11 Euro, ermäßigt 9 Euro, Familientickets (1 Erwachsener und eigene Kinder bis 14 Jahre)13 Euro, und sind im RUHR.VISITORCENTER in der ehemaligen Kohlenwäsche auf Schacht XII erhältlich. Um Anmeldung unter Fon 0201 2 4 6 8 10 oder per E-Mail an denkmalpfad@zollverein.de wird gebeten.



Gruppen haben die Möglichkeit, die Rundfahrt an individuell wählbaren Terminen zu buchen, auch in Kombination mit einer Führung durch den Denkmalpfad ZOLLVEREIN®. Besuchergruppen können außerdem eine zweistündige „Große ZOLLVEREIN® Rundfahrt“ mit Zwischenstopps buchen. Höhepunkt dieser Fahrt ist das Dach der Mischanlage, das die Besucher mit dem Aufzug leicht erreichen. Dort bietet sich ein beeindruckender Ausblick auf das Zollverein-Gelände und die Region. Pro Fahrt ist ein Platz für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen vorhanden. Wünsche zu Themenschwerpunkten und Fremdsprachen berücksichtigt das Team vom Denkmalpfad ZOLLVEREIN® auf Anfrage.



Die ZOLLVEREIN® Rundfahrten sind ein Angebot des Denkmalpfads ZOLLVEREIN® und verbinden interessante Fakten zur Geschichte sowie Gegenwart des Welterbes mit einer Bustour über das Gelände.



Veranstaltung: Öffentliche „Kleine ZOLLVEREIN® Rundfahrt“



Termin: Fr, 28.10.2016, Sa, 29.10.2016, und So, 30.10.2016, jeweils 13 Uhr



Teilnahmegebühr: 11 €, ermäßigt 9 €, Familienticket [1 Erw. + eigene Kinder von 4-14 Jahren] 13 €



[Gruppenpreis gebuchte „Kleine Rundfahrt“: ab 195 €]



Dauer: knapp 1 Stunde



Ticketkauf: RUHR.VISITORCENTER Essen, UNESCO-Welterbe Zollverein, Areal A [Schacht XII], Kohlenwäsche [A14], Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen



Abfahrtpunkt: Haltestelle „AM FORUM“, Areal A [Schacht XII], Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen



Information und Anmeldung (unbedingt erbeten): Fon 0201 2 4 6 8 10, denkmalpfad@zollverein.de



Der Denkmalpfad ZOLLVEREIN®



Bei einer Führung im Denkmalpfad ZOLLVEREIN®, den original erhaltenen Übertageanlagen der Zeche und Kokerei Zollverein, folgen Besucher dem „Weg der Kohle“ von der Förderung bis zur Verkokung. Dabei erleben die Teilnehmer, wie und unter welchen Bedingungen die Bergleute und Koker einst gearbeitet haben. Das Angebot umfasst 30 verschiedene Führungen in bis zu acht Sprachen für alle Altersgruppen. Der Zugang zum Denkmalpfad ZOLLVEREIN® ist nur im Rahmen einer Führung möglich.

