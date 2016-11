Freizeittipp: Führungen für Kinder und Erwachsene am Barbaratag im Denkmalpfad ZOLLVEREIN®

Wer war die Heilige Barbara? Und was machte sie für die Bergleute so besonders? Das erfahren Kinder ab fünf Jahren am 4. Dezember 2016 um 16.30 Uhr bei der Barbaraführung im Denkmalpfad ZOLLVEREIN®. Parallel findet eine Führung für Erwachsene mit dem Themenschwerpunkt „Heilige Barbara" statt.



Am Gedenktag der heiligen Barbara können sich die Kinder auf eine vorweihnachtliche Entdeckungsreise begeben und das Geheimnis um die Schutzpatronin der Bergleute lüften. Nach der Führung durch die original erhaltenen Anlagen der Zeche Zollverein Schacht XII lernen die Kinder bei Keksen, Kakao und Tee die Legende der Schutzheiligen kennen. Dabei erfahren sie nicht nur, vor welchen Gefahren die heilige Barbara die Bergmänner beschützte, sondern lernen auch viel Wissenswertes über das Leben und die Arbeit auf der Zeche.



Die Teilnahme an der zweistündigen Veranstaltung kostet 6 Euro, Treffpunkt ist im RUHR.VISITORCENTER Essen in der Kohlenwäsche. Für die Führungsteilnahme werden festes Schuhwerk und strapazierfähige sowie witterungsgerechte Kleidung unbedingt empfohlen. Eltern können zur gleichen Zeit an der Barbaraführung für Erwachsene teilnehmen. Eine Anmeldung unter Fon 0201 2 4 6 8 10 oder per E-Mail an denkmalpfad@zollverein.de ist erforderlich. Neben der öffentlichen Führung können Gruppen und Schulklassen die Führung im Dezember individuell buchen, der Besucherdienst vom Denkmalpfad ZOLLVEREIN® informiert unter denkmalpfad@zollverein.de.



Führung: „Barbaraführung. Vorweihnachtliche Führung für Kinder ab 5 Jahren"

Termin: So, 04.12.2016 [Barbaratag], 16.30 Uhr

Teilnahmegebühr: 6 Euro

Dauer: 2 Stunden

Treffpunkt: RUHR.VISITORCENTER Essen, UNESCO-Welterbe Zollverein, Areal A [Schacht XII], Kohlenwäsche [A14], Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen

Information und Anmeldung (unbedingt erbeten): Fon 0201 2 4 6 8 10, denkmalpfad@zollverein.de



Führung: „Barbaraführung. Vorweihnachtliche Führung für Erwachsene"

Termin: So, 04.12.2016 [Barbaratag], 16.30 Uhr

Teilnahmegebühr: 9 Euro [erm. 6 Euro]

Dauer: 2 Stunden

Treffpunkt: RUHR.VISITORCENTER Essen, UNESCO-Welterbe Zollverein, Areal A [Schacht XII], Kohlenwäsche [A14], Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen

Information und Anmeldung (unbedingt erbeten): Fon 0201 2 4 6 8 10, denkmalpfad@zollverein.de



Der Denkmalpfad ZOLLVEREIN®



Bei einer Führung im Denkmalpfad ZOLLVEREIN®, den original erhaltenen Übertageanlagen der Zeche und Kokerei Zollverein, folgen Besucher dem „Weg der Kohle" von der Förderung bis zur Verkokung. Dabei erleben die Teilnehmer, wie und unter welchen Bedingungen die Bergleute und Koker einst gearbeitet haben. Das Angebot umfasst 30 verschiedene Führungen in bis zu acht Sprachen für alle Altersgruppen. Der Zugang zum Denkmalpfad ZOLLVEREIN® ist nur im Rahmen einer Führung möglich.

