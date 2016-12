Ulrike Höroldt übernimmt Leitung des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz

Im Juli 2017 wird Prof. Dr. Jürgen Kloosterhuis nach über 20 Jahren aus dem Amt des Direktors des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz scheiden. Ihm wird Frau Prof. Dr. Ulrike Höroldt nachfolgen, die derzeit das Landesarchiv Sachsen-Anhalt leitet. Das hat der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gestern einstimmig beschlossen.



Ulrike Höroldt, geb. 1961, studierte Geschichte und Germanistik an den Universitäten Bonn und München und promovierte 1991 zu einem Thema der mittelalterlichen Geschichte. Nach ihrem Archivreferendariat in Baden-Württemberg arbeitete sie ab 1995 als Archivarin am Landesarchiv Oranienbaum. Seit Ende 2001 ist sie in leitenden Funktionen tätig, zunächst kurzzeitig als Leiterin des Stadtarchivs Braunschweig, bevor sie 2002 Leiterin des Landesarchivs Sachsen-Anhalt wurde. Diese Funktion hat sie bis heute inne. Darüber hinaus ist Ulrike Höroldt langjähriges Mitglied in verschiedenen Gremien, etwa der Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltung des Bundes und der Länder oder dem Förderbeirat des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste. 2011 wurde sie zudem zur Honorarprofessorin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg für das Fach Historische Hilfswissenschaften berufen.



Schwerpunkte von Ulrike Höroldts Tätigkeit als Archivleiterin waren in den letzten Jahren die strategische Bestandserhaltung, der Ausbau des Internetangebots einschließlich der Online-Recherche, die Vorbereitung des Aufbaus eines digitalen Archivs sowie die strategische und bauliche Entwicklung der verschiedenen Standorte des Landesarchivs Sachsen-Anhalt.



Für das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz sind Ulrike Höroldt neben der bestandsgerechten Unterbringung der Archivalien auch deren Digitalisierung und der Ausbau der Internetpräsenz des Archivs ein zentrales Anliegen. Darüber hinaus möchte sie die wissenschaftliche Arbeit mit und über das Material im Geheimen Staatsarchiv PK und die internationale Zusammenarbeit fördern.

