Caravan Documentary

Das Humboldt Forum lädt am Donnerstag, dem 19. Januar 2017, um 19 Uhr zu Filmen und einem Gespräch mit den Dokumentaristen José Balado Díaz und Isabel Madue09o Medina vom Filmkollektiv DOCUPERU ein. Die Veranstaltung findet im Musterraum auf der Schlossbaustelle am Eingang Süd, Schlossplatz, Ecke Breite Stra08e, statt. Filme und Gespräch sind in spanischer Sprache mit deutscher 05bersetzung.



Besucher können sich hier anmelden. Bei Anmeldung reservieren wir gerne einen Platz. Es besteht freie Platzwahl. Wir bitten Medienvertreter um verbindliche Presseakkreditierung bei Mirko Nowak – m.nowak@humboldtforum.com.



Fischer Santos, Wilfredo der Bäcker und Taumacher Jose Maria sind einige der Helden einer mehrteiligen Kurzfilmserie aus dem Norden Perus. Bestechend karge Bilder zeigen sie in ihrem harten, und unerbittlichen Arbeitsalltag am Humboldtstrom. Im Gespräch geben die Dokumentaristen Jose Balado Díaz und Isabel Madue09o Medina lebendigen Einblick in den ökonomischen und ökologischen 05berlebenskampf in einer der ärmsten Regionen des Landes.



Seit 2005 reist das Filmteam DOCUPERU von den nahezu regenlosen Küstengebieten über die Höhenzüge der Anden bis tief hinein in die Wüsten Perus. Ihre 67Caravan Documentary“ ist eine vielteilige Serie unterschiedlichster Kurzfilme über Menschen und deren Arbeit in den verschiedenen Teilen des südamerikanischen Landes. Neben ihrer dokumentarischen Filmarbeit leitet das Team Workshops mit Laien und vermittelt Kenntnisse zur Geschichte und Herstellung von Dokumentarfilmen. Eines der wichtigsten Ziele von DOCUPERU ist die Demokratisierung von Medien und die allgemeine Zugänglichkeit zu audiovisuellen Techniken für alle. So in den Communities entstehende Filme sollen zirkulieren, die Gesellschaft transparenter machen, die Menschen untereinander verbinden.



Die Veranstaltung findet im Rahmen der neuen Ausstellung Extreme! Natur und Kultur am Humboldtstrom statt. Anhand von archäologischen Objekten und Beispielen aus der Pflanzen- und Tierwelt zeigt das Humboldt Forum, wie Mensch und Natur sich an eine extreme Umwelt anpassen und welche Verflechtungen zwischen Natur und Kultur, lokalen und globalen Ereignissen bestehen.



Wer die Welt verstehen will, geht ins Humboldt Forum. Bis zur Fertigstellung des Berliner Schlosses weitet das Humboldt Forum seinen Wirkungskreis mit einem vielfältigen Programm aus. Als Forum für die Bürger öffnet sich das Humboldt Forum nicht nur räumlich nach allen Seiten, es lädt auch alle zum Austausch über die Inhalte ein. Hauptakteure sind die Stiftung Preu08ischer Kulturbesitz (SPK) mit dem Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst, die Kulturprojekte Berlin mit dem Stadtmuseum Berlin und die Humboldt-Universität zu Berlin. Gemeinsam präsentieren sie eine einzigartige Konzentration an Alltagsgegenständen, spirituellen Objekten und Kunstwerken in Verknüpfung mit Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen sowie einer neuartigen Präsentation. Das Humboldt Forum startet jetzt!



Weitere Informationen unter www.humboldtforum.com.



69

Caravan Documentary

Filme und Gespräch



Teilnehmer José Balado Díaz, Isabel Madue09o Medina

Moderation Stefan Schmidtke, Bereichsleiter Veranstaltungen

Begrü08ung Horst Bredekamp, Gründungsintendant



Datum 19. Januar 2017

Uhrzeit 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr

Ort Musterraum auf der Schlossbaustelle Eingang Süd, Schlossplatz, Ecke Breite Stra08e

Eintritt frei

Anmeldung events.humboldtforum.com/event.php?vnr=43-108



Ausstellung Extreme! Natur und Kultur am Humboldtstrom

Laufzeit 2. November 2016 bis 26. Februar 2017

Öffnungszeiten täglich 10 bis 18 Uhr

Ort Humboldt-Box, Schlossplatz 5, 10178 Berlin

Eintritt frei



Veranstalter Humboldt Forum Kultur GmbH

Im Auftrag der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren