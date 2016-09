am Donnerstag, dem 29. September 2016 um 19 Uhr im Museum für Hamburgische Geschichte

Eintritt 18 Euro / ermäßigt 10 Euro, Abendkasse

Mit Werken von Georg Philipp Telemann, Johann Schop, Thomas Baltzar und Matthias Weckmann

Es spielen: Gabriele Steinfeld (Barockgeige) und Anke Dennert (Cembalo)





Hamburg zählte bereits im 17. und 18. Jahrhundert zu den wichtigsten Musikmetropolen Europas. Neben Kirchenmusik, prachtvollem Opernschaffen und aufwändiger Repräsentationsmusik blühte auch zu dieser Zeit schon ein öffentliches, bürgerliches Konzertleben. In der Entwicklung des Instrumentenbaus sorgte dieses Musikleben für ein außergewöhnliches Niveau. Vor allem im 18. Jahrhundert wurden in der Stadt hochwertige Tasteninstrumente hergestellt, von denen das Museum für Hamburgische Geschichte heute noch einige wenige Exemplare besitzt. Um den Besuchern einen Eindruck der damaligen Musik zu vermitteln, werden diese in Sonderveranstaltungen immer wieder zum Klingen gebracht.



Vor genau 300 Jahren entstand das wohl berühmteste Instrument in der Sammlung des Museums: Ein Cembalo, dessen Signatur mit der Jahreszahl 1716 versehen ist, und das es als Werk des Hamburger Tasteninstrumentenbauers Carl Conrad Fleischer ausweist. Beim sogenannten „Fleischer-Cembalo" handelt sich um ein heute weltweit so gut wie einzigartiges Instrument. Um es auch weiterhin im Rahmen von Veranstaltungen des Museums in seinem spezifischen Klang erlebbar zu machen, ist eine Restaurierung der Wirbellöcher, an denen die Saiten des Instruments befestigt sind, unumgänglich.



Zur Finanzierung dieser wichtigen Restaurierungsmaßnahme findet am Donnerstag, dem 29. September um 19 Uhr unter dem Titel „Klingende Hamburgensien" ein Benefizkonzert statt, das durch das Ensemble „La Porta Musicale" ermöglicht wird. Neben dem legendären „Fleischer-Cembalo" erklingt dabei eine ebenfalls aus einer Hamburger Werkstatt stammende Geige aus der Zeit um 1680, die sich heute in Privatbesitz befindet. Da schon Carl Conrad Fleischers Großvater und Vater als Instrumentenbauer tätig waren und nachweislich Saiteninstrumente wie Kontrabass, Laute und Gitarre fertigten, kann es gut sein, dass mit dem gemeinsamen Spiel dieser beiden Instrumente eine Art später „Familienzusammenführung" stattfindet.



Auf dem Programm an diesem besonderen Konzertabend stehen zum einen Werke der Hamburger Ratsmusiker Johann Schop und Thomas Baltzar, deren virtuose Violinmusik im Stylus Fantasticus, einer neuen Kompositionsform des 17. Jahrhunderts, die in Italien ihren Ursprung nahm und von den norddeutschen Meistern zu einer vollkommenen Blüte entwickelt wurde, zu Gehör gebracht wird.



Darüber hinaus wird mit der Liedvariation für Cembalo von Matthias Weckmann ein extravaganter Komponist vorgestellt, der frei und in kühnen Harmonien ein schlichtes Volkslied interpretiert hat. Matthias Weckmann wurde 1655 Organist an der Hamburger St. Jacobikirche und gründete 1660 mit Musikerkollegen ein „Collegium musicum", das in öffentlichen Konzerten neben eigenen Werken auch Kompositionen aus Venedig, Rom, Dresden und München aufführte.



Aus dem umfangreichen Oeuvre von Georg Philipp Telemann erklingen Werke für Violine und Cembalo aus unterschiedlichen Schaffenszeiten: Die Sonate in g-moll (1715) und die Partita aus „La petite musique de Chambre" (1716), die noch aus Telemanns Frankfurter Zeit stammen. Die ebenfalls erklingende „Sonate Metodiche" von 1732 und die „Essercizii Musici" von 1739/40 sind Sammlungen, die Telemann für den musizierenden Bürger in Hamburg selbst verlegte, „… Partien nach einer singenden Art, also daß sich so wohl ein Anfänger darinnen üben als auch ein Virtuose darmit hören lassen kann …"



Telemann und Schop stehen mit ihren Werken im Mittelpunkt des Konzerts, um die verschiedenen Stile der Jahrhunderte neu zu beleuchten. So wie Schop von 1621 bis 1767, also 46 Jahre lang, als Ratsmusiker in Hamburg wirkte, war Telemann, von 1721 bis zu seinem Tod 1767, Director Musices in Hamburg. Beide prägten das musikalische Leben der Stadt in ihrem Jahrhundert maßgeblich. Immer noch frisch und mitreißend wirkt die Musik dieser großen Musikerpersönlichkeiten - auch wenn wir im nächsten Jahr - 2017 - den 350. Todestag Schops und den 250. Todestag Telemanns begehen werden.



Die Barockgeigerin Gabriele Steinfeld und die Cembalistin Anke Dennert sind Spezialistinnen ihrer historischen Instrumente und erfahrene Kammermusikerinnen der Alten Musik. Nach begeistert aufgenommenen Konzerten als Duo begründeten sie 2012 LA PORTA MUSICALE. Seither gestalten die beiden Hamburgerinnen mitreißende Konzerte, die sich einerseits den Stars des 17. und 18. Jahrhunderts, aber vor allem selten zu hörenden Werken und ihren vergessenen Komponisten widmen. In originellen Programmen nehmen sie ihr Publikum mit in die Welt der barocken Kammermusik. Diese werden durch Moderationen ergänzt, die eine vergangene Musikkultur lebendig werden lassen. Mit Workshops zu Vivaldi und Telemann begeistern sie auch ein junges Publikum für die Schönheiten und Besonderheiten dieser liebenswerten Musik. Das Duo widmet sich besonders dem norddeutschen und italienischen Barockrepertoire sowie Komponistinnen dieser Epochen.

