Zum Jahreswechsel im Branitzer Schloss und Park des Fürsten Pückler

Der Branitzer Park ist mit und ohne Schnee zum Jahreswechsel ein beliebtes Ausflugsziel, zeigen sich doch gerade im winterlichen Park die Pücklerschen Gestaltungsprinzipien besonders deutlich.



Im Schloss ist die außergewöhnliche Wohnkultur des Fürsten zu erleben. Am 1. Weihnachtsfeiertag (11.00 Uhr), am 2. Weihnachtsfeiertag (14.00 Uhr) und am Neujahrstag (13.00 Uhr) führen die Fürstin bzw. der Fürst durch „ihre“ Salons, die der Fürst anlässlich des Besuches der preußischen Königin Augusta opulent ausstattete. „Die Königin zu Gast in Branitz“ wird übrigens eine große Ausstellung im Schloss ab Mai 2017 thematisieren.



Zu einer Zeitreise lädt eine Ausstellung mit historischen Schlesienansichten aus der Graphiksammlung Haselbach ein. Eine andere Sonderausstellung zeigt Arbeiten von Anna Werkmeister, sie interpretieren auf besondere Sichtweise die „Landschaft nach Karl Friedrich Schinkel und Carl Blechen“.



Zu Silvester und am Neujahrstag (jeweils 14.30 Uhr) begleitet die vielfach ausgezeichnete Pianistin Marie Jäschke die Besucher bei ihrem Schlossrundgang mit nun schon traditioneller Schloss-Musik.



Öffnungszeiten:



Geöffnet ist das Schloss Dienstag-Sonntag, zusätzlich am Montag, dem 26.12., jeweils 11.00–16.00 Uhr. (Am 24. Dezember ist geschlossen.)



Eintritt:



Schloss: 6,50 Euro

