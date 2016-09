Geschmückt zur Freude und zum Dank

Zwei große Kugeln aus Laubgehölzen, Getreide und Früchten grüßen die Besucher, wenn sie am Erntedank-Sonntag zur Frauenkirche kommen. Dazu sechs Girlanden an den Türen und zwei eindrucksvolle florale Installationen rechts und links des Altars: Jahr für Jahr werden solche Kunstwerke von angehenden Floristen geschaffen.



Für 20 Umschüler des Dresdner Instituts für Floristik beginnt der Herbst mit einer besonderen Herausforderung. Sie dürfen den Erntedank-Schmuck der Dresdner Frauenkirche gestalten. Eine spannende Aufgabe, wie Ausbilderin Grynet Christoph berichtet: „Für unsere Schülerinnen und Schüler ist das ein wunderbares Projekt. Sie lernen am realen Beispiel und nehmen aus dieser Arbeit sehr viel mit.



Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt verweist auf die lange Tradition und besondere Symbolik des Erntedankfestes. „An diesem Tag blicken wir Christen auf all die Gaben, die uns anvertraut wurden. Viele Kirchen werden besonders geschmückt und auch die Frauenkirche möchte mit einer augenfälligen floralen Gestaltung darauf verweisen, wie dankbar wir für Ernte und täglich Brot sind.“



Damit alles in Ruhe vorbereitet werden kann, setzt er sich bereits im Sommer mit Grynet Christoph und ihrer Kollegin Anja Schneider zusammen, um Absprachen für die jeweils Ende September oder Anfang Oktober benötigte Kirchenzier zu treffen. Die beiden Floristinnen sind inzwischen sehr erfahren, denn sie sind seit 2006, als der erste Erntedank seit der Weihe der Kirche gefeiert werden konnte, mit der Umsetzung betraut. Jedes Jahr wird ein neuer Schmuck entwickelt, denn er wird auf den jeweiligen biblischen Predigttext abgestimmt.



Drei bis vier Wochen bewegen die beiden Ausbilderinnen nach der Besprechung mit dem Pfarrer das Projekt in Kopf, Herz und Hand. Sie entwerfen einen Vorschlag, den sie gemeinsam mit den Auszubildenden weiterentwickeln und umsetzen. „Wir probieren einiges aus und verwerfen auch Ideen, damit wir am Ende genau den Schmuck finden, der perfekt zum Anlass und zum Ort passt“, so Grynet Christoph.



Jedes Jahr werden neue Kreationen von den Auszubildenden des Dresdner Instituts für Floristik entwickelt. Auch nach zehn Jahren fällt dem erfahrenen Team immer wieder etwas Neues ein. In diesem Jahr sollen drei pokalförmige Dekorationen entstehen. Zu viel wollen die beiden noch nicht verraten, aber neben großflächigen Blüten in blau sollen u.a. Schwemmholz und Saatgut vorkommen. Ohnehin wissen sie inzwischen gut, was funktioniert und wo die Grenzen des Machbaren liegen. Weithin sichtbare Blüten wie Sonnenblumen oder Dahlien in leuchtenden Farben sind bspw. gut einzubinden; pastelle Blüten und jene, deren Staub den Sandstein verfärben könnte, bleiben außen vor.



Wenn dann das Erntedankfest gekommen ist, sind viele fleißige Hände gefragt. Bereits am Freitag werden die Girlanden an den Türen angebracht. Am Sonntag selbst kommen Grynet Christoph, Anja Schneider und die Auszubildenden bereits 6.30 Uhr zur Frauenkirche, um bis zum Beginn der Gottesdienstproben drei Stunden später fertig zu sein. Prüfend und staunend können nun alle auf ihr gemeinschaftliches Werk blicken. „Wenn die Schülerinnen und Schüler erleben, wie ihre Kreationen in der tatsächlichen Atmosphäre des Kirchraums wirken, ist das immer ein begeisternder Moment“, weiß Grynet Christoph.



In diesem Wissen ist es für Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt selbstverständlich, die Kooperation mit dem Dresdner Floristikinstitut auch künftig zu pflegen. „Wir wissen ja nicht nur um die besondere Botschaft des Schmuckes, sondern auch um die Kreativität, Liebe und Mühe, mit der er gestaltet wird. Natürlich sind das auch weitere Gaben, für die wir an diesem Tag dankbar sind.“



Terminhinweis:



Erntedank, So 25. September, 11 Uhr

Gottesdienst zum Erntedankfest

Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt

Johann Sebastian Bach Kantate

»Brich dem Hungrigen sein Brot« BWV 39

Solisten | Kammerchor der Frauenkirche

ensemble frauenkirche

Leitung Frauenkirchenkantor Matthias Grünert

Orgel Frauenkirchenorganist Samuel Kummer



Weitere Impressionen unter http://www.frauenkirche-dresden.de/erntedank

