Kinder-Erfinder-Kreis in Sinsheim

Eine Erfinder-Werkstatt wird am 16.12. 2016 im Erlebnismuseum Fördertechnik (Untere Au 4) eröffnet. In der Erfinder-Werkstatt soll jedes Kind im Rahmen eines Workshops die Möglichkeit haben, ohne irgendwelche Vorgaben eigene Ideen umzusetzen. Zum Beispiel zusammen eine Achterbahn oder eine Förderstrecke mit Fischertechnik-Bauteilen zu konstruieren. Auch die Antriebstechnik-Spezialisten von SEW-Eurodrive zeigen sich begeistert für dieses Projekt. Das in Bruchsal ansässige Traditionsunternehmen stellte etliche Getriebemodelle und Werkzeugsets im Gegenwert von rund 23000,- Euro zur Verfügung, um die Grundausstattung der künftigen Erfinder-Werkstatt zu komplettieren. Am 16. Dezember um 16 Uhr findet im Erlebnismuseum eine kostenlose Infoveranstaltung statt. Wir laden alle interessierten Kinder und deren Eltern ganz herzlich ein, den Kinder-Erfinder-Kreis näher kennen zu lernen und sich für einen der Workshops anzumelden. Pro Workshop können nur acht Kinder teilnehmen, eine Anmeldung ist daher zwingend erforderlich.



Die Termine für die Workshops stehen auch schon fest:



Infoveranstaltung:

16.12.2016

16 Uhr

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren