Keine Fortschritte im Streit um die Busverbindung zur Gedenkstätte Sachsenhausen

Am heutigen Dienstag fand in der Geschäftsstelle der Gedenkstättenstiftung ein gut einstündiges Gespräch über die mangelhafte Busanbindung der Gedenkstätte Sachsenhausen statt. Teilnehmer waren Stiftungsdirektor Prof. Dr. Günter Morsch, Pressesprecher Dr. Horst Seferens sowie der stellvertretende Landrat und Dezernent für Bauen, Wirtschaft und Umwelt des Landkreises Oberhavel, Egmont Hamelow, und der Geschäftsführer der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG), Klaus Peter Fischer.



1. Seitens des Landkreises wurde der Bedarf einer verbesserten Busanbindung der Gedenkstätte bezweifelt und auf Erhebungen aus dem Jahr 2015 verwiesen, wonach die Linie 804 nur gering ausgelastet sei.



2. Die Vertreter des Landkreises und der OVG schlossen kurzfristige Verbesserungen aus und schlugen stattdessen vor, den Bedarf durch Fahrgastanalysen zu ermitteln, um auf dieser Grundlage eine politische Entscheidung zur Busanbindung der Gedenkstätte herbeizuführen. Während der Geschäftsführer der OVG konstatierte, dass die Abgeordneten des Kreistages für die Angebote des Nahverkehrs verantwortlich seien, verwies der stellvertretende Landrat auf die Zuständigkeit der Stadt Oranienburg.



3. Im Verlauf des Gesprächs wurde deutlich, dass das Problem seitens des Landkreises vor allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen wird. Da die weitaus meisten Gedenkstättenbesucher aus Berlin mit einem ABC-Ticket anreisen, können sie die Busse der OVG ohne zusätzlichen Fahrschein benutzen. Ein Shuttle-Bus außerhalb des VBB-Tarifs, für den die Gedenkstättenbesucher extra zahlen müssten, wurde dagegen als Option in den Raum gestellt.



4. Die von Günter Morsch mehrfach angesprochenen Interessen der Oranienburger OVG-Kunden, insbesondere der Senioren, die unter den oft überfüllten Bussen der Linie 804 leiden, spielten in den Ausführungen der Verantwortlichen des Landkreises keine weitere Rolle.



Günter Morsch, der nochmals auf die in diesem Jahr rund 700.000 Gedenkstättenbesucher verwies und die teils chaotischen Zustände in den Bussen schilderte, zeigte sich gegenüber Hamelow und Fischer tief enttäuscht über den Verlauf des Gesprächs. Im Anschluss erklärte Morsch: „Anstatt dass uns, wie vom Landrat in Aussicht gestellt, konstruktive Lösungsvorschläge unterbreitet worden wären, wurde das handgreifliche Problem, das man vor Ort nahezu täglich beobachten kann, bezweifelt“, sagte Morsch. „Die jetzt in Aussicht gestellte Bedarfsanalyse ist für uns nur ein Hinausschieben der Entscheidung mit nicht nachvollziehbaren Argumenten und Methoden. Nachdem der Landkreis die Bedürfnisse der vielen Tausend Gedenkstättenbesucher aus aller Welt seit vielen Jahren ignoriert hat, können wir uns nicht damit abfinden, dass das Problem wieder auf die lange Bank geschoben wird“, so Morsch.



Information: www.stiftung-bg.de

