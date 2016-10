Immer in den Ferien: Begabte Gymnasiastinnen und Gymnasiasten im naturwissenschaftlich-technischen Bereich nutzten die interessanten Angebote der Stiftung Bildung für Thüringen

Vom 10.10.2016 bis 14.10.2016 treffen sich in den Herbstferien die Stipendiatinnen und Stipendiaten der Stiftung Bildung für Thüringen sowie SCHULEWIRTSCHAFT Netzwerk- und Kooperationspartner. Höhepunkt gleich zu Beginn der Ferien ist ein mehrtägiger Forschungsaufenthalt im DLR Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig sowie ein Informationsbesuch im Deutschen Bundestag in Berlin.



Die Resonanz auf den ersten Programmaufruf – ein Schnupperstudium in der Friedrich-Schiller-Universität Jena – war groß. Um die Welt der Forschung und Hochtechnologie direkt zu erleben, finden darüber hinaus auch Betriebserkundungen bei Kaeser Kompressoren in Gera und im Thüringischen Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e. V. (TITK) in Rudolstadt statt. Die Jugendlichen erhalten einen Überblick über die Studienauswahl und lernen beispielsweise Forschungsmöglichkeiten im Bereich Naturwissenschaft und Technik kennen. Sie sollen so konkrete Vorstellungen von akademischen Berufen erhalten.



„Unser Ziel ist es, die Potenziale junger Menschen nach Eignung und Neigung bei der Berufswahl gemeinsam herauszuarbeiten, verschiedene Hochschulstandorte und Unternehmen kennen zu lernen. Das Stipendiatenprogramm will die Bindekräfte junger Menschen erhöhen, die Interesse haben, in Thüringen ein Studium aufzunehmen und ihre berufliche Perspektive hier zu planen.“, so Anette Morhard, Vorstandsmitglied der Stiftung Bildung für Thüringen.



Erkundungs- und Informationsprogramme aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik werden immer in der ersten Ferienwoche über das ganze Jahr verteilt für Stipendiatinnen und Stipendiaten angeboten.



