Bauhaus Residenz 2017 Open Call Jurysitzung

Die Stiftung Bauhaus Dessau vergibt zwei Plätze für das jährliche Programm der Bauhaus Residenz in den Meisterhäusern über einen international ausgeschriebenen Open Call. Für das Jahr 2017 gingen 681 Bewerbungen aus 48 Ländern ein. In der Jurysitzung im Oktober wurden die zwei Plätze an Andrea Canepa, Lima/Peru und Amor Muñoz aus Mexico City/Mexiko vergeben.



Residenzler setzen sich mit dem Jahresthema „Substanz" auseinander.



Das Ensemble der Meisterhäuser war in den 1920er Jahren eine Künstlerkolonie. Hier lebte und arbeitete die Avantgarde der Moderne. Mit dem Programm der Bauhaus Residenz ermöglicht die Stiftung Bauhaus Dessau pro Jahr etwa 8 – 10 Künstlern in den Häusern Muche/Schlemmer einen Aufenthalt von bis zu drei Monaten. Die Auswahl der Künstler erfolgt über Shared Residencies mit Partnern wie dem Kurt-Weill-Fest oder dem National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA), Korea sowie auf Einladung und über den jetzt erfolgten, internationalen Open Call.



Claudia Perren, Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau, zum Open Call 2017: „Der Open Call, den wir international ausgerufen haben, zeigt uns mit den fast 700 Bewerbungen einmal mehr, welche hohe Relevanz das Bauhaus bis heute in der zeitgenössischen Kunstszene hat. Eine schöne Wertschätzung für unser ja noch sehr junges Residenz Programm, mit dem wir die Kunst zurück in die Meisterhäuser bringen wollen."



Das Residenz Programm sieht vor, dass die Künstler während ihres Aufenthaltes zum Bauhaus und dem Jahresthemas der Stiftung arbeiten. So hatten sich alle Open Call Teilnehmer mit einer Ideenskizze zum kommenden Jahresthema „Substanz" beworben.



Die international arbeitenden Künstlerinnen Andrea Canepa und Amor Muñoz überzeugten die Jury mit ihren Ansätzen. Während Amor Muñoz Performance und experimentelle Elektronik mit Zeichnung und Textilgestaltung kombiniert, arbeitet Andrea Canepa mit Organisationsmodellen, die sie medial über Installationen, Skulpturen, Zeichnungen und Fotografie sowie Video zwischen realen und virtuellen Räumen entstehen und verschwinden lässt.



Der Jury gehörten an: Thomas Köhler (Direktor Berlinische Galerie), Prof. Gabi Schillig (Bauhaus Residenzlerin 2016), Katja Aßmann (Direktorin Schloss Biesdorf, Berlin) sowie Dr. Claudia Perren (Direktorin Stiftung Bauhaus Dessau) und Dr. Alexia Pooth (Wissenschaftliche Mitarbeiterin Stiftung Bauhaus Dessau).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren