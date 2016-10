Buchneuerscheinung "Eroberer des Himmels: Lebensbilder - deutsche Luft- und Raumfahrtpioniere"

Wir jubeln Künstlern zu, Dichtern und Schriftstellern, mitunter auch religiösen Führern oder Politikern. Doch wer bejubelt schon Ingenieure und Erfinder? Bereits seit Beginn der Industriellen Revolution weisen Technikphilosophen auf die Bedeutung der Ingenieurskunst hin. Geändert hat sich bis heute nicht viel.



Bernd Sternal, selbst Ingenieur und zudem Flugzeugmechaniker, hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, sich mit dem Wirken und Schaffen von Luft- und Raumfahrtpionieren zu beschäftigen und von einigen dieser Persönlichkeiten Lebensbilder zu zeichnen. In diesem Band finden sich Darstellungen zu folgenden Eroberern des Luftraums:



- Friedrich Christiansen

- Hellmuth Hirth

- Max Valier

- Willy Messerschmitt

- Hans Ullrich Berkner

- Claudius Dornier

- Gerhard Fieseler

- Rudolf Nebel



Die Fülle des Materials ist so groß, dass es bald einen zweiten Band geben wird.



Das Buch hat 184 Seiten und ist illustriert mit 67 Zeitdokumenten sowie Schwarz/Weiß-Fotos. Gestaltet und herausgegeben hat das Buch mit strukturiertem Paperback-Einband der Verlag Sternal Media in Gernrode. Verlag und Hersteller ist die Books on Demand GmbH, Norderstedt. Das Buch ist unter ISBN 978-3-7412-6393-4überall im Buchhandel zu erwerben oder zu bestellen und kann auch online unter http://www.buch.sternal-media.de bestellt werden. Es kostet 15,99 Euro, eine E-Book-Version, die demnächst im Handel erhältlich sein wird, kostet 6,99 Euro.

