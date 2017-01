STENZHORN präsentiert Schmuckstücke aus der neuesten Kollektion

Es ist nicht die typische Jahreszeit für Chrysanthemen, aber diese zarte Spätherbstblume zeichnet sich durch unglaubliche Widerstandfähigkeit aus. Sie wiedersteht sogar schwerem Frost. Nach Feng Shui bringen Chrysanthemen Lachen und Glück ins Haus. Die Chrysantheme ist ein Thema der neuesten Schmuckkollektion aus dem Hause Stenzhorn. THE FOUR NOBLE ONES heißt die erfolgreiche Kollektion, die weltweit große Beachtung findet. Der Name steht für vier Blumen, alle sind alte chinesische Symbole für die vier Jahreszeiten. THE FOUR NOBLE ONES zeigt die wilde Orchidee (Frühling), Bambus (Sommer), Chrysantheme (Herbst) und die Pflaumenblüte (Winter).



Chris Stenzhorn, Sales- und Marketingdirektor des Familienunternehmens Stenzhorn zu der neuen Kollektion.



Was macht die neueste Kollektion THE FOUR NOBLE ONES so erfolgreich?



Chris Stenzhorn: „Die Schmuckstücke der Kollektion sind aufgrund ihrer naturnahen Formen auf der einen Seite und ihrer perfekten Produktion in unserer eigenen Manufaktur auf der anderen Seite sehr begehrt.“



Gab es eine besondere Inspiration für die neue Kollektion THE FOUR NOBLE ONES?



Chris Stenzhorn: „Durch unsere zahlreichen Reisen in Asien werden wir immer wieder inspiriert, außergewöhnliche Schmuckstücke zu entwerfen. In einem riesigen Land wie China kann man zum Beispiel die vier Jahreszeiten und ihre Schönheit auf sehr unterschiedliche Weise erleben. THE FOUR NOBLE ONES steht für vier Blumen, alle sind alte chinesische Symbole für die vier Jahreszeiten. Sie zeigen wilde Orchideen (Frühling), Bambus (Sommer), Chrysanthemen (Herbst) und Pflaumenblüten (Winter) als Halsketten. Das Besondere an diesen atemberaubenden Schmuck ist die Fassung der Edelsteine, das sogeannte Invisible Setting.“



Was zeichnet die neue Schmuckkollektion THE FOUR NOBLE ONES aus?



Chris Stenzhorn: „Wir sind stolz darauf, uns seit Jahrzehnten auf Invisible Setting spezialisiert zu haben. Für die Herstellung dieser schönen und herausragenden Schmuckkollektion haben wir diese außergewöhnliche Fasstechnik verwendet. Wir verarbeiten Rubine, Diamanten, Saphire und sogar Smaragde mit der Invisible Setting Technik.“



Die Schmuckstücke von STENZHORN werden mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Verarbeitung von Hand gefertigt. Sie sind u.a. in Europa, Asien, im Mittleren Osten und den USA erhältlich

Stenzhorn Juwelen GmbH

Die Schmuckmanufaktur STENZHORN wurde im Jahre 1979 von den Gebrüdern Stenzhorn in Deutschland gegründet. STENZHORN ist ein international agierendes Familienunternehmen mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Schmuckbranche. Der Schmuck wird mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Verarbeitung von Hand gefertigt. Derzeit besteht das Sortiment aus fünf verschiedenen Kollektionen: WILDLIFE, COMPOSA, 2ndSkin, AMANDA und CLASSICS. Die Schmuckstücke von STENZHORN sind u.a. in Europa, Asien, im Mittleren Osten und den USA erhältlich.





