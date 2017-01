Die Bayreuther Klaviermanufaktur Steingraeber & Söhne kündigt erstaunliche Instrumente für Anaheim, USA, an

Wie kombiniert man das 19. Jahrhundert mit dem Klavierbau-Futurismus des 21ten? So fragt die Klaviermanufaktur Steingraeber & Söhne zur bevorstehenden NAMM Show 2017 in Anaheim, USA.



Steingraeber präsentiert Wiederbelebungen alter Klangqualitäten und Spieleigenschaften – Klangerlebnisse, die durch die Industrialisierung des Klavierbaus 150 Jahre lang verschollen waren:



Das Steingraeber Sordino Pedal® ermöglicht erweiterte Klangfarben und veränderte Klangvolumina. Bis 1850 war nahezu jeder Flügel mit diesen Möglichkeiten ausgestattet und entsprechen bezogen die Komponisten von Beethoven bis Chopin diese Varianten in ihre Spielanweisungen mit ein; in Paris nannte man diese Option "Pedal Celeste" und in Wien schlicht "Moderator". Die Entwicklung dieser Neuheit wurde unter Mitarbeit des Amerikanischen Pianisten Jura Margulis vorangetrieben und provoziert begeisterte Reaktionen unter europäischen Pianisten - zu hören sind die Ergebnisse inzwischen auf mehreren CDs (Argerich-Margulis, Guillotin, Stadtfeld).



Der Steingraeber Mozartzug® bezieht sich auf eine andere Entwicklung im Klavierbau. Seit seinen Anfängen erweiterte sich die Spieltiefe von 6 mm zu mehr als 10 mm. Ein Handhebel am Steingraeber Konzertflügel E-272 erlaubt nun die stufenlose Einstellung von 8 mm bis 10,3 mm.



Ebenfalls am Steingraeber-Stand: das Klavier "138 K-SFM". Die Steingraeber-Ferro-Magnet-(SFM)-Mechanik® bietet ein Flügel-Spielgefühl mit schneller Repetition in aufrecht stehenden Klavieren. Der Repetitionspunkt liegt bei lediglich 1–2 mm dank der Anziehung zweier Magnete in der Hammernuss und der Stoßzungenspitze. Das Klavier besitzt außerdem "Twist & Change"-Fronten: so heißt die Variante mit der sich das Aussehen eines Pianos im Handumdrehen verändern lässt und zwei Pianos in einem kombiniert. Eine Seite der Ober- und Unterfront des Klavieres zeigen sich mit eingearbeiteten seltenen Hölzern; die Rückseite ist jeweils uni schwarz poliert.



Eine besondere Schönheit wird mit dem Belcanto Flügel A-170 ausgestellt: von Dezember 2015 bis in den Frühling 2016 hinein füllte der warme, tiefe und farbenreiche Klang des Salonflügels Steingraeber die Lyric Opera of Chicago bei der Weltpremiere der Oper "Bel Canto". Der Flügel in in elegantem „Pantone Lichtgrau" trägt die Signaturen vieler Künstler der Oper, u.a. der Kuratorin Renée Fleming.



Einen extrem leichten Flügeldeckel als Klangreflektor können die Besucher der NAMM Show am Steingraeber Stand testen. Die Arbeitsprozesse in den Bayreuther Werkstätten mögen machem anachronistisch erscheinen, aber hinsichtlich der extremen Qualitätsanforderungen ans Produkt auch höchst funktional - mehr noch, sie erlauben auch den gezielten Einsatz von modernem Know-How. Wie zum Beispiel den Einsatz von Alu-Wabenmaterial für schwingungsfreundliche Flügeldeckel – zu finden am Konzertflügel E-272 am Steingraeber-Messestand.



Mit Fanny und Alban Schmidt-Steingraeber tritt erstmals die 7. Generation der Bayreuther Klavierbauerfamilie in Anaheim auf und repräsentiert das Familienunternehmen zusammen mit dem Klavierbaumeister Alexander Kerstan (Betriebsleiter). Aus Bayreuth hört man: Steingraeber & Söhne wird weiterhin "eines der besten Beispiele" für den Fortbestand der großen Europäisch-/Deutschen Klavierbautradition sein.



Weitere Informationen unter www.steingraeber.de

