Die Staubsaugermanufaktur und der online Shop

Dieses Motto war ausschlaggebend für die Gründung der kleinen, aber feinen Staubsaugermanufaktur , in der Vorwerk-Staubsauger überarbeitet werden und wo es Service, Ersatzteile und Zubehör im angeschlossenen online Shop gibt.



Wir alle wissen, wie verschwenderisch heute in unserer Gesellschaft mit Haushaltsgeräten umgegangen wird. Die Industrie verführt uns durch immer neuere, vermeintlich bessere Geräte, ältere Modelle viel zu schnell wegzuwerfen und neue zu kaufen. Oft ist es Bequemlichkeit, die uns davon abhält, sich ein defektes Gerät mal anzuschauen und nach Ersatzteilen zu suchen. Ein Auto wird ja auch nicht zu Schrott erklärt, nur weil die Reifen abgefahren sind. Beim Staubsauger ist vielleicht eine abgenutzte Bürste, ein verstopfter Filter oder ein defekter Schlauch der Grund, sich ein neues Gerät zu kaufen und das alte landet dann bedauerlicherweise im Müll. Dabei können Staubsauger-Ersatzteile problemlos gewechselt werden und das einst teuer erworbene Gerät saugt wieder wie am ersten Tag.



Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie lange es noch dauert, bis alle Ressourcen aufgebraucht sind und unsere Erde ausgeraubt ist?



Die Staubsaugermanufaktur beschreitet einen anderen Weg mit dem Motto: Ältere Staubsauger nicht wegwerfen!



Staubsaugermanufaktur.de hat garantiert zum kleinen Preis die passenden Ersatzteile und erklärt Ihnen selbstverständlich auch, wie diese zu wechseln sind. Die Staubsaugermanufaktur.de nimmt auch ihr altes Gerät in Zahlung. Nach dem Motto „aus alt mach neu“ wird der Gebrauchtstaubsauger generalüberholt und zu einem günstigen Preis mit Garantie weiterverkauft. Jeder Gebrauchtsauger verlässt die Staubsaugermanufaktur in TOP-Zustand, das bestätigen auch die ausschliesslich positiven Bewertungen des Shops bei Shopauskunft.de und die freundlichen Anrufe der Kunden, die erhebliches Geld gespart haben, denn ein gebrauchter; generalüberholter Vorwerk-Staubsauger, gereinigt, geputzt und mit neuem Motor ist vom Neugerät kaum zu unterscheiden.



Es geht also, nicht Alles muss auf dem Müll landen! Und wir von der Staubsaugermanufaktur freuen uns, durch unsere Arbeit einen kleinen Beitrag gegen den Raubbau an Rohmaterialien gegen deren Verschwendung, gegen die Wegwerfmentalität und damit zur Erhaltung unserer einmaligen Erde leisten zu können

