Saisonwechsel bei den Verbraucherpreisen in Sachsen

Im September ziehen die sächsischen Verbraucherpreise a l l e r V o r a u s s i c h t nach moderat um 0,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr an, sodass die Jahresteuerungsrate bei 0,7 Prozent liegt.



Geprägt wird das aktuelle Preisniveau von den monatstypischen Entwicklungen in den Bereichen „Bildung“ (2,3 Prozent), „Freizeit, Unterhaltung und Kultur“ (1,6 Prozent), „Bekleidung und Schuhe“ (0,3 Prozent) sowie bei „frischem Obst“ (3,7 Prozent) und „Gemüse“ (0,8 Prozent). Hier fallen besonders die Teuerungen bei Südfrüchten wie „Orangen“ (12,0 Prozent) oder „Zitronen“ (27,2 Prozent) auf, während Vitamine aus heimischem Anbau, beispielsweise „Birnen“ (-6,3 Prozent), „Äpfel“ (-3,0 Prozent) bzw. „Weißkohl“



(-9,7 Prozent), günstiger als vor Jahresfrist sind.



Der Start in die neue Spielzeit an „Theatern-, Opern- und Schauspielhäusern“ geht leider mit höheren Kartenpreisen (1,5 Prozent) einher. Dies gilt ferner für „Sport- und Erholungsdienstleistungen“ (4,9 Prozent). Steigerungen zeichnen sich des Weiteren bei den Kursgebühren an „Volkshochschulen“ (11,4 Prozent), der „Nachhilfe“ (1,1 Prozent) oder beim Elternbeitrag für die Betreuung in „Kindertageseinrichtungen“ (2,8 Prozent) ab.



Im Vergleich zu August muss v o r a u s s i c h t l i c h mit einer Teuerung von 0,1 Prozent gerechnet werden. Auffallend in diesem Monat sind speziell die höheren Preise für „Bekleidungsartikel“ (6,3 Prozent) und „Schuhe“



(6,7 Prozent) infolge des Wegfalls von Rabattaktionen. Nach drei Monaten zahlt man zudem an den Tankstellen wieder mehr für „Kraftstoffe“ (2,0 Prozent).



Erscheint am 06.10. keine Korrektur, sind die veröffentlichten Indizes als endgültig anzusehen.

