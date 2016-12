Gesundheitsberichterstattung - Beschäftigte und Ausgaben im Gesundheitswesen

In Sachsen wurden im Jahr 2014 insgesamt 16 597 Millionen Euro für die Gesundheit ausgegeben. Dies entspricht einem Anstieg um 642 Millionen Euro bzw. vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf jeden Einwohner Sachsens entfielen 2014 rechnerisch 4 097 Euro und somit 156 Euro mehr als im Vorjahr. Zugleich waren Ende 2014 im sächsischen Gesundheitswesen1) einschließlich der Vorleistungseinrichtungen knapp 251 500 Beschäftigte2) tätig. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Beschäftigten um 2,7 Prozent erhöht. Damit fällt der Zuwachs in diesem Bereich geringer aus als bei den Gesundheitsausgaben. Die größten Arbeitgeber im Gesundheitswesen stellten 2014 die ambulanten Einrichtungen (108 900 Beschäftigte bzw. 43,3 Prozent) sowie die stationären und teilstationären Einrichtungen (90 700 Beschäftigte bzw. 36,0 Prozent) dar. Acht von zehn Beschäftigten im sächsischen Gesundheitswesen arbeiteten in diesen beiden Bereichen. Zudem erweist sich das Gesundheitswesen in Sachsen weiterhin als Frauendomäne - vier von fünf Beschäftigten waren weiblich.



Diese und weitere Informationen sind im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Freistaates Sachsens verfügbar. Neben der Entwicklung der Beschäftigungszahlen und der Gesundheitsausgaben insgesamt ab 2008 sind detaillierte Informationen zum Gesundheitspersonal in Sachsen nach Einrichtungsarten, Geschlecht und Beschäftigungsart sowie zu den Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern abrufbar.



1) Die Abgrenzung des Gesundheitswesens erfolgt nach dem System of Health Account (SHA) 2011 der OECD. Die Definition gemäß OECD ist nicht identisch mit WZ 86 laut NACE Rev. 2.



2) Unter Beschäftigten werden Beschäftigungsverhältnisse verstanden, sodass Personen mit mehreren Arbeitsverhältnissen in verschiedenen Einrichtungen auch mehrfach gezählt werden.

