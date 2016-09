Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des 1. Halbjahrs 2016 mit 2 037,5 Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilt, stieg damit der Schuldenstand gegenüber dem 31. Dezember 2015 um 0,7 % beziehungsweise 14,9 Milliarden Euro. Zum nicht-öffentlichen Bereich zählen dabei Kreditinstitute sowie der sonstige inländische (zum Beispiel private Unternehmen) und sonstige ausländische Bereich.



Beim Bund gab es einen Anstieg der Verschuldung gegenüber dem 31. Dezember 2015 um 21,4 Milliarden Euro beziehungsweise 1,7 % auf 1 286,4 Milliarden Euro.



Die Länder waren zum Ende des 1. Halbjahrs 2016 mit 607,5 Milliarden Euro verschuldet, dies war ein Rückgang um 0,9 % beziehungsweise 5,4 Milliarden Euro. Prozentual besonders hoch waren die Rückgänge in Bayern (– 7,9 %) und Mecklenburg-Vorpommern (– 4,8 %). Die prozentual höchsten Zuwächse gab es in Sachsen-Anhalt (+ 5,8 %) und Hamburg (+ 4,5 %).



Auch der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände sank, und zwar um 0,8 % beziehungsweise 1,1 Milliarden Euro auf 143,1 Milliarden Euro. Die prozentualen Rückgänge der Schuldenstände waren in Sachsen (– 17,4 %) und Baden-Württemberg (– 9,4 %) besonders hoch. Die prozentual höchsten Zuwächse wurden in Niedersachsen (+ 3,6 %) und Rheinland-Pfalz (+ 2,4 %) ermittelt.



Die Sozialversicherung verzeichnete einen annähernd gleichbleibenden Schuldenstand von 489 Millionen Euro (+ 0,1 %).



Methodische Hinweise

2016 wurde die vierteljährliche Schuldenstatistik an den Berichtskreis und die Abgrenzungen der jährlichen Schuldenstatistik angepasst. Daher sind die hier vorliegenden Ergebnisse mit den endgültigen jährlichen Ergebnissen vergleichbar, allerdings nur noch eingeschränkt mit Quartalswerten bis einschließlich des 4. Quartals 2015. Die Schulden der Kernhaushalte der Sozialversicherung wurden auf Basis des Ergebnisses zum 31. Dezember 2015 der jährlichen Schuldenstatistik auf gleichbleibend 480 Millionen Euro geschätzt.

