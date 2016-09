Strahlende Sieger bei Logistic Championship und International Championship

Der StaplerCup hat einen neuen Logistic Champion: Benjamin Franz, Eugen Karsten, Thomas Schels und Teamleiter Johann Gruber von SMP aus Neustadt stießen Titelverteidiger Knauf vom Thron. Bei der International Championship gelang Deutschland erneut das Meisterstück: Jörg Klößinger, Uwe Holstein und Anton Stuckert siegten vor den Mannschaften aus Frankreich und Italien. Bei den Meisterschaften im Staplerfahren kämpfen in Aschaffenburg zur Zeit rund 160 Staplerprofis aus 18 Ländern um Titel in vier Disziplinen.



Der Favoritensturz bei der Firmen-Team-Meisterschaft kündigte sich schon vor dem Halbfinale an: Nur als Fünfte zog die Mannschaft von Knauf Gips, Firmen-Team-Meister von 2015, 2014 und 2013, in die vorletzte Runde ein. Im K.O.-Modus scheiterten die Iphofener an Halbfinalgegner Liebherr. Das Team von SMP hingegen ging mit der besten Zeit in die Runde der letzten sechs und bestätigte mit einer ruhigen und sicheren Leistung den guten Eindruck aus der Vorrunde. Teamleiter Johann Gruber hatte seine Mannschaft gut eingestellt: Präzise und unbeirrt von mehrfachen Turm-Stürzen der Gegner stapelten Benjamin Franz, Eugen Karsten und Thomas Schels ein Element auf das nächste und platzierten ihr beeindruckendes Bauwerk, wie in der Aufgabe gefordert, auf das bereitstehende Podest. Mit 4:33 Minuten beendeten die Neustädter die zum Sieg führende Aufgabe fast zwei Minuten vor dem Verfolger und neuen Vizemeister, dem Team von Altmühltaler aus Treuchtlingen mit Jürgen Seegmüller, Michael Bach, Andreas Hoyer und Marc-Timo Hassold. Auch die Männer von Liebherr gaben ihr Bestes, mussten sich aber schließlich mit dem dritten Platz zufrieden geben. "Wir haben in diesem Jahr einfach eine ganz besonders tolle Truppe!" gab Johann Gruber von SMP als Grund für den Sieg an – und bestätigte damit, dass für die Logistic Championship Teamarbeit die entscheidende Voraussetzung ist.



Deutschland meldet sich zurück



Bereits am Donnerstagnachmittag waren die besten Staplerfahrer aus 18 Nationen hochmotiviert in Dreierteams in der Vorrunde zur 10. International Championship an den Start gegangen. Als Tagesbester schloss das Team aus Frankreich, das mit 3:05 Minuten einen hauchdünnen Vorsprung von einer Sekunde auf Verfolger Russland herausfuhr. Anton Stuckert, Jörg Klößinger und Uwe Holstein, die drei besten Deutschen aus der Meisterschaft 2015, hatten zum Auftakt die viertbeste Zeit vorgelegt und steigerten sich am zweiten Wettbewerbstag von Aufgabe zu Aufgabe. Aus drei nervenaufreibenden Halbfinal-Begegnungen, bei denen auf der Staplergabel Reifen über Hindernisse transportiert und auf eine Vorrichtung abgelegt werden mussten, gingen schließlich Italien, Frankreich und Deutschland als Teilnehmer für die letzte Runde hervor. Im Finale am Freitagabend war klassisches Staplen gefragt. Lange fuhren die drei Teams auf gleicher Höhe, bis kurz vor Schluss der Turm der Heimmannschaft gefährlich ins Wanken geriet. Klößinger, der den letzten Part der Gemeinschaftsaufgabe bewältigen musste, behielt die Nerven und setzte das mehrere Meter hohe Bauwerk aus Kunststoffteilen komplett und in voller Größe in die Endposition. Damit eroberte Deutschland den Titel International Champion seit 2007 zum sechsten Mal. „Wir haben gesehen, dass wir Kopf an Kopf lagen, wir mussten volles Risiko gehen!“ fasst Jörg Klößinger die überzeugende Leistung seines Teams zusammen.



Zwischen 10.000 und 15.000 Besucher lockt das dreitägige Finale des StaplerCup, den Meisterschaften im Staplerfahren jedes Jahr auf den Aschaffenburger Schlossplatz. Vom 15. bis 17. September 2016 wird allen Interessierten auch in diesem Jahr wieder viel geboten: Packende Wettbewerbe, ein Rahmenprogramm mit prominenten Besuchern, musikalische TopActs, und viel Infotainment bilden das Gerüst für drei abwechslungsreiche Tage. Am Samstag fällt die Entscheidung um den besten deutschen Staplerfahrer und die beste deutsche Staplerfahrerin.



Die große Aufmerksamkeit nutzt der wohltätige Verein StaplerCup hilft e.V., der in diesem Jahr Starbiathletin Kati Wilhelm als prominente Botschafterin gewinnen konnte. Wilhelm sammelt für das Kinderhospiz Mitteldeutschland und setzte sich dafür im Rahmen des PromiCup am Donnerstagabend hinter das Lenkrad eines Gabelstaplers. Auch die Musiker von GLASPERLENSPIEL, die den Aschaffenburgern am Samstagabend live, Open-Air und gratis ihr neues Album „Tag X“ in der StaplerCup-Arena präsentieren, und Olympiasiegerin im Bahnradfahren, Kristina Vogel, werden am Samstag für den guten Zweck zu Staplerfahrern.



Weitere News und Bildmaterial zum Download und zur kostenlosen Nutzung unter Hinweis auf den StaplerCup finden Sie im Newsbereich unter www.StaplerCup.com. Das Programm an drei Tagen StaplerCup ist hier zu finden.

Über StaplerCup hilft e.V

Der StaplerCup wurde 2005 erstmalig als reine deutsche Meisterschaft ausgetragen - über 21.000 Fahrer sind seither bei dem Wettbewerb der Logistik-Branche gestartet. Gefordert sind Präzision, Schnelligkeit und Übersicht auf dem Gabelstapler sowie die Kenntnis der Sicherheitsvorschriften für die Arbeit in Lagern und Betrieben. 2007 wurde die Veranstaltung um den internationalen Team-Wettbewerb "International Championship" erweitert; seit 2008 wird auch in der Disziplin "Logistik" ein Mannschaftswettbewerb ausgetragen. Der erste Weltmeistertitel wurde 2014 an den Deutschen Stefan Theissen vergeben. Seit 2015 kämpfen auch zwölf Staplerfahrerinnen in einem separaten Finale um die Auszeichnung als beste Frau am Steuer eines Gabelstaplers. Wichtigstes inhaltliches Anliegen des Veranstalters Linde Material Handling ist die Vermittlung von Sicherheitsvorschriften, um zur Vermeidung von Arbeitsunfällen beizutragen. Jährlich begeistert die dreitägige Veranstaltung auf dem Aschaffenburger Schlossplatz, die von einem bunten Familienprogramm begleitet wird, an die 15.000 Zuschauer.



Der StaplerCup wurde bereits mit zahlreichen Preisen der Kommunikations- und Wirtschaftsbranche, unter anderem dem PR-Award in Gold, dem Internationalen Deutschen PR- Preis und dem internationalen Titel "Bester europäischer Sportevent" vom EuBEA ausgezeichnet. 2013 erhielt der StaplerCup Gold und die höchste Auszeichnung "Best of Show" bei den renommierten amerikanischen GALAXY Awards.



