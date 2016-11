Busverkehr während des Sennfelder Adventsmarkts

Am kommenden Samstag und Sonntag (26. bzw. 27. November) können die Haltestellen „Am Plan" und „Am Breiten Rain" aufgrund des Adventsmarktes in Sennfeld nicht angefahren werden. Betroffen ist hiervon die Linie 81.



In diesem Zeitraum dient die Haltestelle „Hauptstraße" als Ersatz für die Haltestelle „Am Plan". Für die Haltestelle „Am Breiten Rain" wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.



Das Team des Schweinfurter Stadtbus bittet alle Fahrgäste um Verständnis und wünscht eine schöne Adventszeit.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren