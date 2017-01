Piraten entern das Kombibad Fechingen!

Totenkopfflaggen, Wasserinseln und Piratenboote - am Samstag, den 14. Januar 2017 verwandelt sich das Kombibad Fechingen von 19:00 bis 23:00 Uhr in ein karibisches Abenteuer für Kinder und Jugendliche.



Die Piratencrew des Kombibads Fechingen hat sich abenteuerliche Spiele für den karibischen Discoabend einfallen lassen. Schatztauchen sowie spannende Piratenspiele an Land und zu Wasser versprechen ein großes Abenteuer. Für die richtige Südseestimmung sorgt DJ David.



Bunte Beleuchtung und eine alkoholfreie Cocktailbar sorgen für einen stimmungsvollen Piratenabend. Wer möchte, kann auch verkleidet kommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gilt der normale Eintrittspreis für einen Schwimmbadbesuch. Einlassschluss ist 21:00 Uhr.



Weitere Informationen im Kombibad Fechingen unter der Telefonnummer 06893/3339 oder unter www.saarbruecker-baeder.de.





