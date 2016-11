Steinhausen: Bus-Umleitung wegen Straßenbauarbeiten am Samstag, 19. November

Wegen Straßenbauarbeiten im Kreuzungsbereich Hultschiner/Truderinger Straße wird die StadtBus-Linie 191 in Fahrtrichtung Max-Weber-Platz am Samstag, 19. November, von ca. 11.30 Uhr bis Betriebsschluss, zwischen den Haltestellen Kronstadter Straße und Zamdorfer Straße über die Zamdorfer Straße umgeleitet. Die Haltestellen Kastenbauerstraße und Berg am Laim Bf. können in diesem Zeitraum leider nicht angefahren werden.



Sollten die Arbeiten wetterbedingt nicht ausgeführt werden können, ist als



Ersatztermin das Wochenende 2. bis 4. Dezember vorgesehen.



Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen und unter www.mvg.de über die Umleitungen.

