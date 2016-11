Sendling-Westpark: Bus-Umleitungen wegen Straßenbauarbeiten am Wochenende

Wegen Straßenbauarbeiten an der Kreuzung Heckenstaller-/Passauerstraße werden die Buslinien X30 und 53 von Freitag, 18. November, ca. 21 Uhr, bis Montag, 21. November, ca. 5 Uhr, teilweise umgeleitet. Folgende Änderungen sind erforderlich:



Der ExpressBus X30 wird ab der Haltestelle Brudermühlstraße großräumig via Heckenstallerstraße, Luise-Kiesselbach-Platz und Albert-Roßhaupter-Straße zur Endhaltestelle Harras umgeleitet. Auf dem Umleitungsweg wird zusätzlich die Haltestelle Partnachplatz (Einmündung Albert-Roßhaupter-Straße/Sachsenkamstraße, wie Bus 54 Richtung Münchner Freiheit) bedient. Fahrgäste mit Ziel Harras können an den Haltestellen Tegernseer Landstraße, Candidplatz oder Brudermühlstraße auch zur Linie 54 umsteigen, um auf direktem Weg zum Harras zu gelangen.



Der MetroBus 53 wird zwischen den Haltestellen Harras und Gmunder Straße via Johann-Clanze-Straße, Höglwörther Straße, Murnauer Straße und Boschetsrieder Straße/Zielstattstraße umgeleitet. Die Haltestellen Hofmannstraße (Richtung Aidenbachstraße) sowie Zielstattstraße, Schneemannstraße und Adunistraße entfallen. Die Haltestelle Johann-Clanze-Straße wird in Richtung Aidenbachstraße zur Haltestelle der Linie 132 Richtung Forstenrieder Park verlegt.



Sollten die Bauarbeiten wetterbedingt nicht ausgeführt werden können, ist als Ersatztermin das Wochenende 25. bis 28. November 2016 vorgesehen.



Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen und unter www.mvg.de über die Umleitungen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren