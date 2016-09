Oktoberfest: Engpässe bei Fußballspielen möglich

Fußballspiele während der Oktoberfestzeit könnten für zusätzliche Engpässe in der U-Bahn sorgen. Bis zum 1. Oktober sind in der Allianz Arena weitere drei Spiele angesetzt; zwei davon bestreitet der FC Bayern München (am Mittwoch, 21.9., um 20 Uhr gegen Hertha Berlin und am Samstag, 1.10., um 15.30 Uhr gegen Köln), eines der TSV 1860 München (am Sonntag, 25.9., um 13.30 Uhr gegen Hannover). Wie in den vergangenen Jahren werden sich viele Fans vor dem Fußballspiel auf der Wiesn tummeln - und den Abend dort auch ausklingen lassen, soweit dies der Spieltermin jeweils zulässt. Um zusätzliche Belastungen im U-Bahnnetz zu vermeiden, werden alle Fußballfans gebeten, Folgendes zu beachten:



- Bitte möglichst frühzeitig Richtung Stadion aufbrechen! Das hilft, den großen Andrang zu entzerren. So kommen alle schneller ans Ziel!

- Bitte die U6 nutzen. Diese verbindet die Theresienwiese (U-Bahnhöfe Goetheplatz und Poccistraße) ohne Umsteigen direkt mit der Allianz Arena (U-Bahnhof Fröttmaning).

- Nicht mit der U4 oder U5 fahren. Die Bahnhöfe Theresienwiese und Odeonsplatz sowie zeitweise Hauptbahnhof sind ohnehin stark belastet

- Zu den FCB-Spielen wird außerdem der Busservice ab S-Bahnhof Donnersbergerbrücke eingerichtet. Die kostenlosen Busse fahren am Mittwoch, 21.9., ab 17.30 Uhr und am Samstag, 1.10., ab 13 Uhr, Start ist also jeweils 2,5 Stunden vor dem Anpfiff in der Arena. Die Busse sind genauso schnell wie die U6.



Bei drohender Überlastung müssen die betroffenen Bahnhöfe zeitweise gesperrt werden. Für diesen Fall bittet die MVG schon jetzt um Verständnis - und Geduld.

