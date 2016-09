Experten-Telefon am Dienstag, 27. September: SWM Infotag Energie und Wasser

Die SWM versorgen ihre Kunden mit Energie und Wasser. Aber sie tun noch mehr: Als regionaler Energie-partner stehen sie Kunden und Nicht-Kunden immer mit Rat und Tat zur Seite. Sie informieren und beraten umfangreich im Internet und persönlich vor Ort. Mit besonderen Aktionen und Initiativen machen sie zudem auf relevante Themen aufmerksam – so wie jetzt mit dem „Infotag Energie und Wasser".



4 Themen, 4 Experten, 4 Stunden



Am Dienstag, 27. September, von 15 bis 19 Uhr, beantwor-ten die SWM Experten beim großen Infotag alle Fragen zu folgenden Themen:



Energetische Gebäudesanierung: 089 2361 968044



Stefan Memminger, Leiter SWM Energieberatung



Heizungsmodernisierung: 089 2361 968045



Daniel Kaßeckert, SWM Energieberater



Photovoltaik: 089 2361 968046



Martin Amberger, SWM Berater für Photovoltaik



Wasserqualität: 089 2361 968047



Dr. Karin Thelen, Leiterin SWM Labor



Parallel beantworten die SWM Experten auch Anfragen auf Facebook: www.facebook.com/StadtwerkeMuenchen.



Wer am 27. September keine Zeit hat, erreicht die SWM Energieberatung immer Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr telefonisch unter 0800 796 796 0 (kostenfrei) oder schriftlich unter energieberatung@swm.de. Informationen und Kontakte haben die SWM in ihrem Online-Angebot zusammengefasst: www.swm.de/energieberatung.

