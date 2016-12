Ein Weihnachtsbaum voller "M"s

Das bunte M hat als auffälliges Logo der Mainzer Stadtwerke in den vergangenen Wochen Einzug in die Stadt gehalten. Mit dem M als Symbol startete Ende Oktober auch die Mainzer Stadtwerke Vertrieb und Service GmbH mit dem Verkauf von Ökostrom und Erdgas unter dem Namen MAINZER ENERGIE an Privatkunden. Seitdem können alle Bürgerinnen und Bürger wieder Strom und Erdgas von ihren Mainzer Stadtwerken beziehen.



In der Vorweihnachtszeit startet jetzt ein besonderes Gewinnspiel: Auf dem Stadtwerke-Parkplatz in der Rheinallee steht ein etwa 15 Meter hoher geschmückter Weihnachtsbaum. An dem Baum hängen jede Menge bunter „M“s. Wie viele sind es genau? Wer die richtige Zahl weiß, der kann mit etwas Glück zwei Tribünenkarten für den Rosenmontagsumzug gewinnen.



Was muss man dazu tun? Die richtige Lösung auf den im Mainzer Energieladen in der Rheinallee 41 erhältlichen Gewinnspielkarten ankreuzen und mit ein bisschen Glück können Sie am 27. Februar 2017 auf der Tribüne vor dem Mainzer Staatstheater Platz nehmen und einen exklusiven Blick auf den Mainzer Rosenmontagszug genießen. Teilnehmen kann jeder Bürger über 18 Jahre. Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los, wer die beiden Tribünenkarten gewinnt.

