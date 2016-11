Weihnachtsbeleuchtung: Stadtwerke tragen zum Charme der Einkaufsstadt Hanau bei

„Wir lassen Hanau strahlen.” So beschreibt Stadtwerke-Geschäftsführer Steffen Maiwald das, was Hanaus Einkaufsstraßen in den nächsten Wochen Glanz verleiht. Alle Jahre wieder sponsert der kommunale Energiedienstleister die Weihnachtsbeleuchtung in der Brüder-Grimm-Stadt. Vom 25. November bis zum 6. Januar liefert er den Strom für schön anzuschauende Kränze, Kerzen und Märchenmotive. Rund 20.000 Euro lassen sich die Stadtwerke diesen „Beitrag für Weihnachtscharme in der Einkaufsstadt Hanau“ kosten, wie Maiwald es ausdrückt.



Märchenmotive, Kränze und Kerzen

Die Vorbereitungen haben schon Ende Oktober begonnen. Helmut Eckhardt und Alexander Pachtner von der Stadtwerke-Tochter Hanau Netz GmbH sind seither mit Lastwagen und Hubsteiger unterwegs, um die Einkaufsmeilen mit Weihnachtsbeleuchtung zu bestücken. Gelagert werden die Motive das Jahr über in städtischen Räumen in Wolfgang und in Großauheim. Bevor sie die vielen Adventslichter an den Leitungen über die Straßen montieren, überprüfen sie, ob die Leuchtbilder noch ordnungsgemäß funktionieren.



Wie es sich für die Brüder-Grimm-Stadt gehört, zählen drei Märchenmotive zur Weihnachtsbeleuchtung. Sie bestehen aus mehreren Elementen, entsprechend aufwendig ist die Montagezeit. So lacht der Froschkönig an der Südwestecke des Freiheitsplatzes, wo Rosen- und Mühlstraße sich treffen, auf die vorbeikommenden Menschen herunter.



Volker Weitz, bei dieser Aufhängetour mit von der Partie, reicht seinen Kollegen Eckhart und Pachtner die einzelnen Rahmen mit dem jeweiligen Stück des Gesamtmotivs in den Arbeitskorb des Hubsteigers. Die beiden fahren einige Meter in die Höhe und befestigen mit Kabelbindern die Motivrahmen. Zum Schluss schließen sie per Steckverbindungen die aneinandergereihten Leuchtmittel an die Stromleitung an, die am Finanzamtsgebäude installiert ist.



Weitere Märchenmotive sind an der Ecke Römer-/Lindenstraße montiert und in der Hirschstraße nahe der Mühlstraße. Am Rand des Marktplatzes läuft Rotkäppchen auf den Wolf zu, an der anderen Stelle sucht Hans mit zwei Gänsen sein Glück.



Kränze in unterschiedlichen Formen zieren die Leuchtköper der neuen Straßenlaternen in den Fußgängerzonen Nürnberger Straße, Rosenstraße, Fahrstraße, Mühlstraße, Salzstraße, Krämerstraße, Hammerstraße, Marktplatz-Ostseite (vor dem Kaufhof), am Freiheitsplatz und am Forum Hanau inklusive Einfahrt zur Tiefgarage. Diese 92 Motive, meist vertikal am Leuchtenmast und einige horizontal aufgesetzt, werden zuletzt aufgehängt. Schon allein aufgrund ihrer Zahl ist der Aufwand nicht gering, zumal beim Großteil vorher Halterungen für die Kränze an den Masten anzubringen sind.



Eine große Kerze mit Laub drum herum oder Sternmotive, diese eher klassische, schon länger verwendete Weihnachtsgirlande ist für das eingespielte Team Eckhardt/Pachtner bei ihren Montagetouren als erstes an der Reihe. Sie schmückt an mehreren Stellen Kölnische Straße, Hirsch-, Linden-, Bangert-, Hospital- und Nordstraße. 2013/14 wurden sie auf energiesparende 1 Watt-LED-Birnen umgerüstet.



Besonders lange festliche Stimmung an Heilig Abend und in der Neujahrsnacht



Die Weihnachtsbeleuchtung in der Hanauer Innenstadt ist vom 25. November, dem Start des Weihnachtsmarktes vor dem Rathaus, freitags und samstags von 7 bis 8.30 Uhr eingeschaltet sowie von 15.30 bis 23 Uhr. An den anderen Wochentagen leuchtet sie morgens ebenso lang, abends eine Stunde weniger nur bis 22 Uhr. An Heilig Abend und in der Neujahrsnacht endet die Beleuchtung erst um 1 Uhr nachts.



Welchen großen Aufwand die Stadtwerke mit der Hanauer Weihnachtsbeleuchtung betreiben, lässt sich auch leicht an einer anderen Zahl ablesen: Für Montage und Demontage der Motive legen Lastwagen und Hubsteiger jeweils 1200 Kilometer zurück.



Stadtwerke sponsern auch Eisarena vom 28. Dezember bis 29. Januar

Dass die Stadtwerke „der Garant für festliche Stimmung in Hanaus Innenstadt sind“, wie Geschäftsführer Maiwald sagt, ist auch an der Eisarena erkennbar, die sie auf dem Marktplatz nach Weihnachten wieder sponsert. Start für das einmonatige Kufenvergnügen ist diesmal am Mittwoch, 28. Dezember, Schlusstag ist der 29. Januar.

