Willi Sitte Widmungsblätter

René Walther, Geschäftsführer der Stadtwerke Halle, und Hans-Hubert Werner, Vorsitzender der Willi-Sitte-Stiftung für Realistische Kunst, eröffneten heute die gemeinsame Ausstellung „Widmungsblätter von Willi Sitte“. Sie wurde im Gedenken an den 95. Geburtstag des Malers, der als einer der bedeutendsten Künstler der DDR gilt, von der Willi-Sitte-Stiftung konzipiert. Sitte kam in den 1940er Jahren nach Halle (Saale) und lehrte ab 1951 an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Die Ausstellung beherbergt zahlreiche Werke, die Hommagen an Künstler darstellen, die Sitte zu seinen eigenen Werken inspirierten. Sie kann bis 25. November 2016 während der Öffnungszeiten des Kundencenters besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.



Während seiner künstlerischen Schaffenszeit gewann Willi Sitte immer wieder Impulse und Anregungen für seine eigene Arbeit aus dem Studium der Werke früherer Meister aus der Kunstgeschichte. So entstanden vor allem seit Anfang der 80er Jahre, die sogenannten Widmungsblätter, Hommagen in denen er seine Verehrung gegenüber den von ihm besonders geschätzten Künstlern ausdrückte. Die Arbeit an den Ehrungsblättern begleitet Willi Sitte während seines gesamten künstlerischen Schaffens. Sie entstanden vornehmlich in der grafischen Technik der Zinkografie.



Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Kundencenters der Stadtwerke in der Bornknechtstraße 5 in Halle besichtigt werden: Montag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr, dienstags bis 18 Uhr und freitags bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Über die Stadtwerke Halle GmbH

Die Stadtwerke Halle bieten von Energie- und Wasserversorgung über den öffentlichen Personennahverkehr, Wertstofferfassung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Winterdienst, Logistik-, Deponie- und Infrastrukturleistungen sowie Datenverarbeitungsservices bis hin zu Bäderbetrieb und Stadtbeleuchtung als starke Unternehmensgruppe sämtliche Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge und Dienstleistungen für die Wirtschaft aus einer Hand. Mit 2.793 Mitarbeitern und Auszubildenden sowie einem Jahresumsatz von 528 Millionen Euro in 2015 sind die Stadtwerke Halle der größte gewerbliche Arbeitgeber in der Saalestadt und das größte kommunale Versorgungsunternehmen Sachsen-Anhalts.



http://www.stadtwerke-halle.de





