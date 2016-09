Veränderte Trinkwasserqualität wegen Netzpflegearbeiten noch bis Montag, den 3. Oktober

Aufgrund von Verzögerungen während der Netzpflegearbeiten am Leitungsbestand der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Vorlieferant der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH, wird die Änderung der Trinkwasserqualität voraussichtlich noch bis Montag, den 3. Oktober 2016 andauern.



Die Netzpflegearbeiten wurden heute mit leichten Verzögerungen abgeschlossen. Die Trinkwassereinspeisung aus dem Wasserwerk Wienrode wird derzeit schrittweise auf den regulären Zustand umgestellt. Bis voraussichtlich Montag, den 3. Oktober wird sich die ursprüngliche Trinkwasserqualität im halleschen Netz wieder eingestellt haben. Bis dahin kann eine Wasserhärte von maximal 13 Grad deutscher Härte auftreten. Die Trinkwasserversorgung bleibt dabei in vollem Umfang gesichert. Gegebenenfalls können leichte Trübungserscheinungen auftreten.



Der HWS-Entstördienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer (0345) 5 81 - 61 11 oder (0345) 7 70 30 42 zu erreichen. Hauseigentümer werden gebeten, während des Zeitraumes auf die Funktionsfähigkeit von möglicherweise in die Hausinstallation eingebauten Wasseraufbereitungsanlagen zu achten. Rückfragen können per E-Mail an info@hws-halle.de gesendet werden.

Über die Stadtwerke Halle GmbH

