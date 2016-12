Fahrkarten-Automaten aus Sicherheitsgründen über Silvester außer Betrieb

Die stationären Fahrkartenautomaten der Halleschen Verkehrs-AG, einem Unternehmen der Stadtwerke, werden über Silvester aus Sicherheitsgründen von Freitag, dem 30. Dezember 2016 ab 10 Uhr, bis Montag, dem 2. Januar 2017 bis 10 Uhr, außer Betrieb genommen. Wir empfehlen, in dieser Zeit Tickets über den Online-Shop auf https://shop.havag.com/ zu kaufen oder über die kostenlose App easy.Go auf dem Smartphone.



Fahrkarten gibt es außerdem Silvester, 31. Dezember 2016, in den HAVAG-SERVICE-CENTERN am Marktplatz 9 bis 14 Uhr und in Neustadt von 9 bis 13 Uhr. Der HAVAG-SERVICE-PUNKT am Hauptbahnhof hat von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Stadtwerke Halle GmbH

Die Stadtwerke Halle bieten von Energie- und Wasserversorgung über den öffentlichen Personennahverkehr, Wertstofferfassung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Winterdienst, Logistik-, Deponie- und Infrastrukturleistungen sowie Datenverarbeitungsservices bis hin zu Bäderbetrieb und Stadtbeleuchtung als starke Unternehmensgruppe sämtliche Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge und Dienstleistungen für die Wirtschaft aus einer Hand. Mit 2.793 Mitarbeitern und Auszubildenden sowie einem Jahresumsatz von 528 Millionen Euro in 2015 sind die Stadtwerke Halle der größte gewerbliche Arbeitgeber in der Saalestadt und das größte kommunale Versorgungsunternehmen Sachsen-Anhalts.



