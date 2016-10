Drei Vereine - Ein Ort zum Entspannen

Der Hallesche Fußballclub e. V. (HFC), der Mitteldeutsche Eishockey Club Halle 04 e.V. (Saale Bulls) und der SV UNION Halle-Neustadt e. V. (WildCats) sind drei erfolgreiche Sportvereine und haben mit dem Maya mare, einem Unternehmen der Stadtwerke Halle, eine gemeinsame Kampagne gestartet: An der Maya mare-Straßenbahn erzählen Fotomotive mit ausgewählten Spielern der drei hallesche Vereine, was sie eigentlich nach den Spielen machen: Wer hätte es gedacht: Sie entspannen auf ihre ganz eigene Weise in Bad und Sauna des Maya mare oder trainieren im Viva mare. Unter dem Motto „Sportlich durch Halle“ zeigt die Maya-Tram drei Vereine aus Spielstädten unserer Stadt. Schönstes Motiv: „Eis & Heiß“: SaaleBull Kai Schmidt sitzt in voller Eishockey-Montur in der Sauna. „Möglich machte diese Werbung der besonderen Art die Hallesche Verkehrs-AG – ein Dank für die gute Zusammenarbeit“, so Annette Waldenburger.



Unter dem Motto „Wann dürfen wir dich bei uns begrüßen?“ hat die Kampagne jeden Verein einem Bereich im Maya mare zugeordnet, welchen die Spieler auf ganz eigene Art nutzen, um sich vom sportlichen Alltag abzulenken: HFC = Viva mare, WildCats = Badelandschaft, Saale Bulls = Sauna. So sagt Toni Lindenhahn vom HFC: „Nach einem ausdauernden Spiel im Erdgas-Sportpark kriege ich den Kopf am besten an den Geräten des Viva mare frei!“. Kai Schmitz von den SaaleBulls erzählt: „Nach einem harten Eishockeyspiel im Sparkassen-Eisdom entspanne ich am liebsten in der Aztekensauna!“. Elisa Möschter, Toni Reppe, Swantje Heimburg und Eva Sirlinger von den WildCats schwärmen: „Unsere Spiele in der Erdgas-Sportarena werten wir am liebsten im Whirlpool des Maya mare aus.“.



Sport, Baden & Entspannung unter einem Dach im Maya mare



Rein ins sommerliche Vergnügen heißt es zu jeder Jahreszeit im halleschen Bade- und Saunaparadies der Maya mare GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Stadtwerke Halle. Denn im mexikanischen Spaßbad Maya mare herrschen tagein, tagaus tropische 30 Grad. Das besondere Highlight sind der neue Abenteuerbereich TULUMAYA für Familien und Kinder, und die vier Großrutschen. Sprudelliegen, Whirlpools und eine weitläufige Flusslandschaft laden zur Entspannung ein. Erholungssuchende zieht es insbesondere in den Sauna- und Wellnessbereich. Neben zahlreichen unterschiedlichen Massagen können Besucher zwischen neun verschiedenen Saunen und Dampfbädern wählen. Entspannung findet sich anschließend beim Blick über das Naturschutzgebiet Elsteraue.



Der hauseigene Fitnessclub Viva mare, der Club für Fitness und Gesundheit, bietet Besuchern ein umfangreiches, gesundheitsorientiertes Trainings- und Wellnessangebot. Über 55 Sport- und Fitnesskurse pro Woche werden durch qualifiziertes und kompetentes Personal durchgeführt. Probetrainings sind nach vorheriger Absprache möglich. Gesundheit und Wohlbefinden der relativ konstanten 330.000 Besucher im Maya mare pro Jahr stehen im Vordergrund. Die engagierten Mitarbeiter des Maya mare und Viva mare setzen daher auf eine persönliche Betreuung und einen kundenorientierter Service, der Besuchern keine Wünsche offen lässt.



Die besonderen Werbemöglichkeiten der HAVAG



Die HAVAG ist immer interessiert an Werbekunden sowohl für Straßenbahnen als auch für Busse. Denn die Einnahmen aus der Verkehrsmittelwerbung sind nicht unerheblich und tragen dazu bei, einen Teil der Finanzierung des ÖPNV mit abzusichern. Die Werbung an unseren Straßenbahnen und Bussen wird über Ströer vermarktet. Es gibt viele Werbe-Möglichkeiten: Es können ganze Bahnen oder aber auch Teile einer Bahn gestaltet werden. Weitere Werbemöglichkeiten mit und in unseren Fahrzeugen sind: Sonderansagen, Außenbeklebung, Klapprahmen (innen), Swing-Cards, Flyer, Traffic-Bords, Floor-Grafics etc. Nähere Infos zu Werbung an Bussen und Straßenbahnen finden Sie auch unter https://havag.com/geschaeftskunden/werbung?q=werbung.

Über die Stadtwerke Halle GmbH

Die Stadtwerke Halle bieten von Energie- und Wasserversorgung über den öffentlichen Personennahverkehr, Wertstofferfassung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Winterdienst, Logistik-, Deponie- und Infrastrukturleistungen sowie Datenverarbeitungsservices bis hin zu Bäderbetrieb und Stadtbeleuchtung als starke Unternehmensgruppe sämtliche Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge und Dienstleistungen für die Wirtschaft aus einer Hand. Mit 2.793 Mitarbeitern und Auszubildenden sowie einem Jahresumsatz von 528 Millionen Euro in 2015 sind die Stadtwerke Halle der größte gewerbliche Arbeitgeber in der Saalestadt und das größte kommunale Versorgungsunternehmen Sachsen-Anhalts.



Internet: http://www.stadtwerke-halle.de









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren