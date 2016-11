Aindlinger Straße halbseitig gesperrt

Die Stadtwerke Augsburg und M-net schließen das Gewerbegebiet Augsburg-Ost in Lechhausen an das schnelle Glasfasernetz an. Während die meisten Leitungen in bereits in der Vergangenheit vorsorglich verlegte Leerrohre eingezogen werden können, sind an einigen Stellen dennoch punktuell Aufgrabungen nötig. Wegen einer solchen Baugrube ist ab Montag, 7. bis voraussichtlich Freitag, 18. November die Aindlinger Straße nach dem Abzweig zur Derchinger Straße stadtauswärts gesperrt. Stadteinwärts kann der Verkehr normal fließen. Die Umleitung erfolgt von der Meraner Straße stadtauswärts Richtung Autobahn über die Derchinger Straße, Am Mittleren Moos und Steinerne Furt auf die Bürgermeister-Wegele-Straße.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren