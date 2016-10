Weltspartag in allen Filialen der Stadtsparkasse München

Trotz aller Abgesänge auf die Sparkultur zeigt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Icon anlässlich des Weltspartags, dass knapp zwei Drittel der Bayern ihre finanzielle Situation als „gut“ oder „sehr gut“ bewerten. Dennoch machen sich ebenso viele Bürger Sorgen über die aktuelle Niedrigzinspolitik. Der Spartrend geht deshalb weg vom traditionellen Sparbuch und hin zum Sparen für das Eigenheim oder zum Erwerb von Wertpapieranlagen.



Zum diesjährigen Weltspartag am Freitag, 28. Oktober 2016, bietet Bayerns größte Sparkasse ihren Anlegern deshalb DuoRendite Aktienanleihen auf die beiden Münchner Unternehmen Allianz SE und BMW AG mit fester Verzinsung und dreijähriger Laufzeit an. Die Hälfte des Nennbetrags fließt dabei bereits nach einem Jahr an den Anleger zurück. Die weitere Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des jeweiligen Aktienwerts ab. Zum Weltspartagsangebot gehört ebenso ein DekaBank Express-Zertifikat Plus bezogen auf den Euro Stoxx 50® mit einer maximalen Laufzeit von 4 Jahren und eine DekaBank Aktienanleihe Plus bezogen auf den Deutschen Aktienindex DAX® mit einer Laufzeit von eineinhalb Jahren.



Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, die ihre Ersparnisse am Weltspartag in einer Filiale oder in einem BeratungsCenter der Stadtparkasse München einzahlen, dürfen sich auf kleine Geschenke als Dankeschön freuen.

Über Stadtsparkasse München

Fast jeder zweite Münchner vertraut in Geldfragen auf die Stadtsparkasse München. Der Marktführer unter den Münchner Banken im Privatkundenbereich, bezogen auf Hauptbankverbindungen, bietet an 77 Standorten Filialen und BeratungsCenter, zusätzlich 45 SB Servicestellen sowie mit 5 Immobilien- Centern das dichteste Filialnetz aller Kreditinstitute im Stadtgebiet. Mit ihren Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe, dem größten Finanzverbund Deutschlands, stellt sie das gesamte Spektrum von Finanzdienstleistungen, Anlagemöglichkeiten und Finanzierungsformen bereit.



Mit einer durchschnittlichen Bilanzsumme von 16,5 Milliarden Euro ist die Stadtsparkasse München die größte bayerische und fünftgrößte deutsche Sparkasse. Das 1824 gegründete Kreditinstitut beschäftigt rund 2.400 Sparkassen-Mitarbeiter und 300 Auszubildende (Stand 31.12.2015). Als Sparkasse engagiert sie sich in besonderem Maß im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich für den Standort München.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren