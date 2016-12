Neue Banking-App-Funktionalitäten, um den mobilen Alltag zu erleichtern

Ab sofort bieten Deutschlands meistgenutzte Banking- Apps „Sparkasse“ und „Sparkasse+“ neue Funktionen: Neben einem neuen Design wird es den 63.000 App-Nutzern der Stadtsparkasse München möglich sein, die neue Zahlungsfunktion „Kwitt“ zu nutzen. Damit können alle Nutzer mit einem Smartphone Geldbeträge an die in ihrem Smartphone gespeicherten Kontakte senden, ohne deren IBAN zu kennen. Bei Beträgen bis 30 Euro ist dies sogar ohne TAN möglich. Handy-zu-Handy-Zahlungen sind in Deutschland noch kaum verbreitet, weil die vorhandenen Angebote für diese P2P (peer-to-peer)-Zahlungen bislang eine zu geringe Reichweite hatten. Der Empfänger einer Kwitt-Transaktion erhält eine Benachrichtigung über den Eingang des Betrages. Falls der Empfänger noch nicht bei Kwitt registriert ist, erhält er eine Nachricht mit einem Link auf eine Website, auf der er seine IBAN für die Gutschrift des Betrags eingeben kann.



Mit der zweiten Neuerung „Fotoüberweisung“ können Überweisungen ganz einfach per Abfotografieren der papierhaften Rechnungen oder Überweisungsträger ausgeführt werden. Dank intelligenter Texterkennung überträgt die neue Funktion automatisch die für die Überweisung benötigten Daten und füllt das Überweisungsformular selbstständig aus – ein Abtippen der für die Zahlung notwendigen Daten wie die IBAN entfällt dadurch.



Beide Funktionen erleichtern den mobilen Umgang mit Geld und sind einfach und intuitiv bedienbar. In der neuen Version der Sparkassen-Apps wurden zusätzlich die Sicherheitsstandards verbessert, die TÜVZertifizierung erneuert und die Funktion Kontowecker optimiert.



Stadtsparkasse München

Fast jeder zweite Münchner vertraut in Geldfragen auf die Stadtsparkasse München. Der Marktführer unter den Münchner Banken im Privatkundenbereich, bezogen auf Hauptbankverbindungen, bietet an 77 Standorten Filialen und BeratungsCenter, zusätzlich 45 SB Servicestellen sowie mit 5 Immobilien-Centern das dichteste Filialnetz aller Kreditinstitute im Stadtgebiet. Mit ihren Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe, dem größten Finanzverbund Deutschlands, stellt sie das gesamte Spektrum von Finanzdienstleistungen, Anlagemöglichkeiten und Finanzierungsformen bereit.



Mit einer durchschnittlichen Bilanzsumme von 16,5 Milliarden Euro ist die Stadtsparkasse München die größte bayerische und fünftgrößte deutsche Sparkasse. Das 1824 gegründete Kreditinstitut beschäftigt rund 2.400 Sparkassen-Mitarbeiter und 300 Auszubildende (Stand 31.12.2015). Als Sparkasse engagiert sie sich in besonderem Maß im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich für den Standort München.

