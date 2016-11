"Hallo Oma, ich brauch Geld" - Stadtsparkasse München und Polizei klären Senioren über Trickbetrüger auf

Knapp 200 Senioren kamen am Sonntag, 27. November 2016, auf Einladung der Stadtsparkasse München, der Polizeipräsidien München, Oberbayern Nord und Oberbayern Süd und des Sicherheitsforums MSF in die Hauptstelle der Stadtsparkasse im Tal.



In einem abwechslungsreichen Programm erfuhren sie, wie Betrügerbanden vorgehen und erhielten wertvolle Tipps, wie sie sich selbst und andere davor schützen können. Besonderen Anklang fand dabei das kriminalpräventive Theaterstück "Hallo Oma, ich brauch Geld" des Theaterpädagogen und Schauspielers Allan Mathiasch. Die Besucher erlebten auf unterhaltsame und anschauliche Weise, wie Trickbetrüger ihre Opfer hereinlegen. Auch das Angebot, sich persönlich von Kriminalkommissaren beraten zu lassen, nahmen die Senioren gerne an. Auch für das leibliche Wohl der Besucher war gesorgt.



Organisierte Betrügerbanden versuchen über sogenannte Enkeltricks, falsche Gewinnversprechen, oder gar das Vortäuschen von Polizeibeamten, auf die potenziellen Opfer einzuwirken, um Ersparnisse und Wertgegenstände zu erlangen. Die Stadtsparkasse München setzt sich schon seit über zehn Jahren zusammen mit dem MSF und dem Münchner Polizeipräsidium dafür ein, diese Betrügereien zu verhindern. Banken und Sparkassen haben dabei oft als letzte die Chance, Bürger vor dem Verlust ihres über Jahrzehnte ersparten Geldes zu bewahren. Zwischenzeitlich zählen zu dieser Kooperation auch die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg sowie der Polizeipräsidien Oberbayern Nord (Ingolstadt) Oberbayern Süd (Rosenheim).

