Ab sofort freies WLAN für alle Münchner in allen acht BeratungsCentern

Nach erfolgreicher Pilotphase in Moosach führt die Stadtsparkasse München für ihre Kunden in allen BeratungsCentern kostenlose Hotspots für Highspeed-Internet ein. Die Startseite hierzu wurde in Kooperation mit muenchen.de gestaltet.



Ab sofort können alle Münchner mit ihren mobilen Endgeräten jederzeit in den acht BeratungsCentern der Stadtsparkasse München kostenlos im Internet surfen. Dazu wurden frei zugängliche WLAN-Hotspots eingerichtet, die ohne zeitliche Begrenzung oder Registrierung genutzt werden können. Lediglich den Nutzungsbedingungen müssen die User zustimmen.



"Mit dem freien S-WLAN ergänzen wir das Serviceangebot unserer modernen BeratungsCenter. Kunden, die zu uns kommen, können sich bei der Gelegenheit zum Beispiel gleich über unseren Hotspot die Sparkassen-Apps auf ihr Gerät herunterladen. Bereits mehr als jeder zweite Kunde nutzt bereits unser OnlineBanking, rund jeder Vierte mit einem mobilen Endgerät wie Smartphone oder Tablet. Das Interesse für diesen Kanal nimmt laufend zu: Die Kunden können sich jederzeit einen Überblick über ihre Finanzen zu verschaffen oder Zahlungsaufträge ausführen", so Marlies Mirbeth, Firmen- und Privatkundenvorstand der Stadtsparkasse München.



Dabei setzt die Stadtsparkasse unverändert weiter auf die Nähe zu ihren Kunden. So haben die acht BeratungsCenter nun auch mittags durchgehend geöffnet. Die Hotspots sind an folgenden Standorten installiert: Im Tal, Am Harras, Max-Weber-Platz, Laimer Platz, in Schwabing in der Ungererstraße, im Einkaufzentrum PEP, in Moosach in der Dachauer Straße und in Giesing in der Werinherstraße.



muenchen.de, das offizielle Stadtportal, hat die Startseiten für das neue S-WLAN erstellt und die Stadtsparkasse mit seinem technischen Know-How bei der Realisierung des neuen Serviceangebots unterstützt. Über die Landingpages können die Kunden der Stadtsparkasse mit nur einem Klick auch auf die beliebten muenchen.de-Services "Top-Events" und "München Meldungen" gelangen.

Stadtsparkasse München

Fast jeder zweite Münchner vertraut in Geldfragen auf die Stadtsparkasse München. Der Marktführer unter den Münchner Banken im Privatkundenbereich, bezogen auf Hauptbankverbindungen, bietet an 77 Standorten Filialen und BeratungsCenter, zusätzlich 45 SB Servicestellen sowie mit 5 Immobilien- Centern das dichteste Filialnetz aller Kreditinstitute im Stadtgebiet. Mit ihren Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe, dem größten Finanzverbund Deutschlands, stellt sie das gesamte Spektrum von Finanzdienstleistungen, Anlagemöglichkeiten und Finanzierungsformen bereit.



Mit einer durchschnittlichen Bilanzsumme von 16,5 Milliarden Euro ist die Stadtsparkasse München die größte bayerische und fünftgrößte deutsche Sparkasse. Das 1824 gegründete Kreditinstitut beschäftigt rund 2.400 Sparkassen-Mitarbeiter und 300 Auszubildende (Stand 31.12.2015). Als Sparkasse engagiert sie sich in besonderem Maß im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich für den Standort München.

