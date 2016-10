Stadt beginnt Erschließung des ehemaligen Geländes Haardschule

Die Stadt Marl beginnt ab Montag, 10. Oktober 2016, mit den Arbeiten zur Erschließung des Geländes der ehemaligen Haardschule in Marl-Sinsen. Im Zuge der Baumaßnahme muss die Schulstraße in dem betreffenden Abschnitt für voraussichtlich zwei Wochen halbseitig gesperrt werden.



Wie der Zentrale Betriebshof der Stadt Marl (ZBH) mitteilt, wird der Verkehr mittels Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeleitet. Dadurch kann es zu Verzögerungen kommen. Nach Abschluss der Arbeiten in der Schulstraße starten die weiteren Tiefbauarbeiten auf dem Gelände.

