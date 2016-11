Weihnachtswunsch erfüllt!

Das war der Inbegriff des dörflichen Jahrmarkt-Glücks: In ein besonders hübsches Taft-Kleid mit Puffärmeln und Schleife gewandte, einen papiernen Fahrschein in der verschwitzten Kinderhand, stand ich vor diesem wundervollen Holzpferde-Karussell. Vor meinen Augen drehten sich Schimmel und Rappen, Füchse und Gescheckte, prächtig aufgezäumt, mit bunten Satteldecken, langem Schweif und wehender Mähne. In fiebriger Entscheidungsnot galt es, das schönste Pferdchen auszumachen, bevor das Karussell wieder zum Stehen kam – und voll banger Unruhe darauf zu hoffen, dass es „frei“ wurde und kein anderes Kind schneller den Fuß im goldfarbenen Steigbügel hatte. Saß man dann hoch oben, den glattlackierten hölzernen Pferdeleib zwischen den kurzen Kinderbeinen, begann die Fahrt mit langsam-schwankendem Drehen und die orgelnde Musik, die blitzenden Messingstangen und die vielen Lampen und Lämpchen vor den bunt bemalten Bildtafeln des Karussells verwoben sich zu einer unwirklichen Rundreise, die immer viel zu schnell zu Ende war. –



Die ersten Erinnerungen von Markus Schneider, ebenfalls schon als Kind von dem Karussell begeistert, sind auch ausnehmend lebendig. Aber ganz anders. Denn Markus Schneider ist der Sohn des Schaustellers Schneider aus Riedrode, der dieses Karussell betrieb und in dessen Familienbesitz es sich heute in fünfter Generation und immer noch befindet. „Ich durfte ja als kleiner Kerl schon mit hoch auf den Mast“, erzählt er. „Sie haben mich festgeschnallt und dann – ab auf sechs Meter Höhe.“ Dort musste er damals zunächst nichts arbeiten. Aber er stand ganz oben und konnte alles überblicken. Später war es seine Aufgabe, die zahllosen Splinte, Bolzen und Schrauben zu setzen, wenn es an den komplizierten Aufbau ging. „Enorm viel Arbeit“, sagt Schneider. Daran hat sich nichts geändert. Zwei ganze Tage setzt er mit drei Männern aus unzähligen Einzelteilen zusammen, was er „ein Bauwerk“ nennt. Und was ihn immer wieder begeistert, wenn es wächst und wächst und schließlich vor ihm steht. „Das ist jedes Mal neu – ein Wahnsinns-Moment!“ Zum Lorscher Weihnachtsmarkt dem „Blauen Weihnachtswunder“ wird das Karussell Baujahr 1928 mit seinen 32 Holzpferdchen für drei Tage auf dem Benediktinerplatz errichtet werden.



Markus Schneider ist zu Recht stolz: Das Karussell, das sein Großvater vom Hersteller Gundelwein kaufte, ist noch in allen Teilen original erhalten. „Da ist nichts zusammengestoppelt und von irgendwoher dazugekauft“, ist der heutige Besitzer stolz. Einzige „Modernisierung“: In den 50er Jahren wurde ein maroder hölzerner Straßenbahnwaggon durch zwei Blech-Traktoren ersetzt. Doch original sind nicht nur die Reittiere, sondern auch die Antriebstechnik. Zogen zunächst lebendige Pferde im Inneren das Karussell, wurden diese bald durch einen Flüssigkeits-Anlasser ersetzt. Seither steht im Zentrum des Fahrgeschäftes ein Fass mit ca. 40 Liter Salzwasser. In dieses Fass senkt sich ein Deckel mit drei flossenartigen Elektroden, wodurch sich der Stromkreis schließt. Denn über die Salz-Ionen in der Flüssigkeit leitet sich der Strom zu diesen Elektroden. Je tiefer diese in das Fass eintauchen, desto mehr Ionen-Kontakt bekommen sie, desto rascher dreht sich das Karussell. „Aber keine Sorge“, lacht Schneider. „Mehr wie drei Umdrehungen pro Minute fahren wir nicht!



Auch die Musik ist nostalgisch: Drehorgelmusik. „Aber nicht so laut“, sagt der Schausteller. Denn: „Man soll ja die ganzen Geräusche, die ‚Musik‘ hören, die das Karussell selbst macht, seine Mechanik verursacht: das Knarzen des Holzes, das Schaben der Räder, das leise Quietschen der Messingstangen.“ Das Karussell ist ein sogenanntes Hänge-Bodenkarussell, im Fachjargon „Bodenmühle“ genannt. Das heißt, dass an dem zentralen Mast in der Mitte die drehbare Dachkonstruktion hängt und an dieser wiederum, durch Messingstangen verbunden, der ebenfalls drehbare Boden, der dadurch immer leise schwankt und nachgibt.



5 Pfennige pro Fahrt kostete die Fahrt 1928. Was das Karussell im Original kostet, ist nicht überliefert. Und was es heute wert ist – darüber möchte der Schausteller keine Aussage machen. Sowieso hat er nie daran gedacht, das fast neunzigjährige Fahrgeschäft zu veräußern: „Das gehört zur Familie, klarer Fall. Und da bleibt es auch“, so Markus Schneider, der es hütet wie seine Augapfel. Einst verbrannte der Vorgänger, ein doppelstöckiges Pferdekarussell des Urgroßvaters, im Krieg. Daraufhin ließ Schneiders Großvater das heute noch Existierende vom schwer unter Beschuss stehenden Worms nach Riedrode bringen und vergrub es dort kurzerhand komplett in einem Acker. So blieb alles unbeschädigt erhalten. Später siedelte die ganze Familie mitsamt ihrem Betrieb in das kleine Dorf über den Rhein ins hessische Ried, wo sie bis heute ansässig ist.



Wenn sich das alte Karussell von Jean Wagner – wie eine Tafel im Gesims verkündet - am diesjährigen Lorscher Weihnachtsmarkt drehen wird, ist das vielleicht kein blaues, aber sicher ein kleines Wunder. Denn normalerweise wird der Aufwand des Aufbaus nicht für drei Tage betrieben. Doch manchmal hilft das Wünschen auch heute noch: „Seit 2012 haben wir gebettelt, dass die Schaustellerfamilie Schneider ihr Pferdekarussell zum Weihnachtsmarkt wieder nach so vielen Jahren zurück nach Lorsch bringt“, berichten KULTour-Amtsleiterin Gabi Dewald, die selbst Kindheitserinnerungen daran hat. „Das Glück, dass dieser Kinder-Traum jetzt wahr wird, teilen wir gerne mit allen anderen großen und kleinen Weihnachtsmarktbesuchern!“



Der Lorscher Weihnachtsmarkt findet am 1. Adventswochenende statt, vom 27. – 29. November; FR 16 – 22 Uhr, SA 14 – 22 Uhr, SO 12 – 20 Uhr; Auf dem Benediktinerplatz und rund ums Museumszentrum. Markus Schneider ist anwesend und gibt gerne Auskunft zur Antriebtechnik und Aufbau des Karussells. Gesonderte Führungszeiten sind am Kassenhäuschen angeschlagen.

