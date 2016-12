Öffnungszeiten der Dortmunder Wochenmärkte an Silvester und in der ersten Kalenderwoche 2017

Das Ordnungsamt der Stadt Dortmund gibt bekannt, dass die Wochenmärkte an Silvester bereits um 120 Uhr enden werden. Hiervon sind die Samstagsmärkte in Hombruch, Lütgendortmund, Mengede, der Davidis Markt sowie der Hansa Markt betroffen.



Die Wochenmarktveranstaltungen im neuen Jahr werden in der gewohnten Form und jeweils von 7 Uhr bis 13 Uhr durchgeführt. Abweichend hiervon endet der Verkauf auf dem Hansa Markt – noch einmal auf dem Friedensplatz – am Mittwoch, 4. Januar, um 14 Uhr und die freitägliche Veranstaltung in der Hansastraße am 6. Januar um 15 Uhr. Am Samstag, 7. Januar, kehrt der Hansa Markt wieder zum Hansaplatz zurück. Allerdings müssen die Verkaufsstände bis zum vollständigen Abbau noch rund um das Weihnachtsbaumgerüst platziert werden. Die Händlerschaft freut sich auf die Rückkehr zum angestammten Marktplatz und bietet dort ihre Waren bis 15 Uhr an.

