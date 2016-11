"Rücken aktiv" und "Ernährung, die fit hält" in Bad Wörishofen

Wie entlaste ich meinen Rücken? Wie stärke ich ihn, um "Haltung zu bewahren" und "aufrecht" durchs Leben zu gehen? Und wie ernähre ich Muskeln, Bänder und Bindegewebe korrekt? Das Kneipp-Original Bad Wörishofen gibt Antwort auf diese Fragen und lädt vom 24. bis 28. April und vom 2. bis 6. Oktober 2017 zu den Präventions-Kompaktkurswochen ins Allgäu. Dieses neue Kursangebot wird mit bis zu 80 Prozent von den Krankenkassen bezuschusst. In den individuell hinzugebuchten Hotels haben Gäste zudem die Möglichkeit, die Kneipp-Kur und ihre Anwendungen zu testen sowie die Programme "Rücken aktiv" und "Ernährung, die fit hält" sinnvoll zu ergänzen.



"Untätigkeit schwächt, Übung stärkt, Überlastung schadet", einfach und doch wahr brachte es Pfarrer Kneipp bereits vor über 160 Jahren auf den Punkt. Mit dem Kursangebot "Rücken aktiv" und "Ernährung, die fit hält" gibt die Kneipp-Stadt Bad Wörishofen ihr Fachwissen über das Volksleiden "Rückenschmerzen" weiter. In diesen beiden Wochen nehmen Interessierte an den Kursen "Rücken aktiv" und "Ernährung, die fit hält" (jeweils acht Kurseinheiten zu je 45 Minuten) teil. Dabei erfahren sie alles Wissenswerte über den Zusammenhang zwischen ihrem persönlichen Optimal-Gewicht und der Stabilität und Beweglichkeit ihres Rückens. Kurse wie Rücken Check-Up, ADL-Parcours (Activities of Daily Living) oder Kräftigung der Bauchmuskeln stehen auf dem Programm. Im Bereich Ernährung werden unter anderem die Themen "Fette und Gelenke", "Powerfood für die Fitness" oder auch "Richtig einkaufen" geklärt. Die Aktivitäten finden im Veranstaltungshaus "Zum Gugger" in der Bachstraße 16 statt und werden vom Medicus Gesundheitszentrum und der Diplom-Oecotrophologin Anja Müller geleitet.



"Rücken aktiv" und "Ernährung, die fit hält" - die Präventions-Kompaktkurswoche beinhaltet beide Kurse und ist für 190 Euro beim Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen buchbar. Die Teilnahme am Programm wird nach Paragraph § 20 SGB Vorsorge-Leistungen mit bis zu 80 Prozent von den Krankenkassen bezuschusst. Der Anmeldeschluss ist jeweils vier Wochen vor Kursbeginn, die Mindestteilnehmerzahl pro Kurs sind acht Personen. Das Hotelzimmer für den Aufenthalt buchen die Teilnehmer direkt beim Gastgeber oder über die Gäste-Information Bad Wörishofen. Von der gemütlichen Ferienwohnung bis hin zu familiär geführten und modernen Kur- und Wellnesshotels empfangen die Bad Wörishofener Gastgeber die Teilnehmer in zielgruppengerechten Unterkünften. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind nicht im Kurs-Angebot enthalten. Alle Informationen zum Programmablauf und den teilnehmenden Institutionen finden Interessierte im Info-Flyer Fit und Gesund "Rücken und Ernährung" und auf www.bad-woerishofen.de.



Nähere Informationen zum Kneipp-Original Bad Wörishofen unter www.bad-woerishofen.de oder bei der Gäste-Information telefonisch unter +49-(0)-8247-9933-55. News und Bilder auch auf Facebook.

Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen

Bad Wörishofen gilt als Geburtsort der weltbekannten Naturheilmethode nach Pfarrer Sebastian Kneipp, der hier lebte und wirkte. Die moderne Kneipp-Kur basiert noch heute auf den fünf Elementen "Ernährung, Wasser, Innere Ordnung, Bewegung & Kräuter" und verbindet jahrhundertealte Tradition mit innovativen Therapieansätzen wie etwa beim IGM-Campus Lebensstilprogramm oder dem "Gesund Gärtnern" bei Führungen durch historische Heilkräutergärten. Nur 70 Kilometer westlich von München gelegen ist das "Kneipp-Original" im Allgäu Rückzugsort für Wellnessreisende sowie Menschen, die ihre Gesundheit und ihren Lebensstil aktiv und nachhaltig verbessern möchten. Betreut von über 90 Fachärzten nutzen Gesundheitsreisende das Kneipp-Angebot zur Prävention und Rehabilitation von Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen, Nervenleiden, Stoffwechselstörungen sowie rheumatischen und degenerativen Leiden. Beim Spaziergang auf den Barfuß- und Waldwanderwegen oder durch den Kurpark mit Rosen- und Heilkräuter-, Duft- und Aromagarten spüren Gäste die Natur des Allgäus. Ein kurzer Halt an den über 22 Wassertret- und Armbadebecken in und um den Ort belebt und bringt den Kreislauf in Schwung. Aktivurlauber entspannen bei Rad- und E-Bike-Touren, einer Runde Golf oder tropischem Bade- und Saunagenuss in der THERME Bad Wörishofen. Der Kur- und Tourismusbetrieb unterstützt die touristische Entwicklung Bad Wörishofens mit innovativen Pauschalen unter www.bad-woerishofen.de.



